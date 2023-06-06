https://ria.ru/20230606/sidr-1876475838.html

В Севастополе обнаружили более трех тонн напитка "Мистер Сидр"

В Севастополе обнаружили более трех тонн напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023

В Севастополе обнаружили более трех тонн напитка "Мистер Сидр"

Более 3 тонн напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились люди, было обнаружено на складе в Севастополе, продукцию изымают для РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:18

2023-06-06T14:18

2023-06-06T14:18

россия

севастополь

происшествия

ульяновская область

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 3 тонн напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились люди, было обнаружено на складе в Севастополе, продукцию изымают для передачи на досудебное хранение, сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании (РАР). "Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по городу Севастополю в складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО "Анди"... Объем выявленной продукции составил более 3 тонн. В настоящее время опасный алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение", - рассказали в РАР. Там добавили, что мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции продолжаются. Кроме того, в РАР подчеркнули, что неоднократно указывали на рост объема нелегального производства алкогольных коктейлей под видом пивных напитков. "При выпуске такой продукции недобросовестные предприниматели закупают нелегальный спирт, который используется в виде сырья. Никаких проверок качества такого спирта при этом не производится. Это автоматически создает риски использования при производстве метилового спирта", - сказали там. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ. При этом в понедельник в Росалкогольрегулировании сообщили агентству, что отгрузки и поставки сидра под брендом "Мистер Сидр", производимого компанией "Анди", заблокированы на всей территории России.

https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876467445.html

https://ria.ru/20230606/sidr-1876426637.html

россия

севастополь

ульяновская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, севастополь, происшествия, ульяновская область, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), следственный комитет россии (ск рф)