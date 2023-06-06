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В Севастополе обнаружили более трех тонн напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023
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14:18 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876475838.html
В Севастополе обнаружили более трех тонн напитка "Мистер Сидр"
В Севастополе обнаружили более трех тонн напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023
В Севастополе обнаружили более трех тонн напитка "Мистер Сидр"
Более 3 тонн напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились люди, было обнаружено на складе в Севастополе, продукцию изымают для РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:18
2023-06-06T14:18
россия
севастополь
происшествия
ульяновская область
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 3 тонн напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились люди, было обнаружено на складе в Севастополе, продукцию изымают для передачи на досудебное хранение, сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании (РАР). "Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по городу Севастополю в складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО "Анди"... Объем выявленной продукции составил более 3 тонн. В настоящее время опасный алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение", - рассказали в РАР. Там добавили, что мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции продолжаются. Кроме того, в РАР подчеркнули, что неоднократно указывали на рост объема нелегального производства алкогольных коктейлей под видом пивных напитков. "При выпуске такой продукции недобросовестные предприниматели закупают нелегальный спирт, который используется в виде сырья. Никаких проверок качества такого спирта при этом не производится. Это автоматически создает риски использования при производстве метилового спирта", - сказали там. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ. При этом в понедельник в Росалкогольрегулировании сообщили агентству, что отгрузки и поставки сидра под брендом "Мистер Сидр", производимого компанией "Анди", заблокированы на всей территории России.
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876467445.html
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россия, севастополь, происшествия, ульяновская область, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Севастополь, Происшествия, Ульяновская область, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Следственный комитет России (СК РФ)
В Севастополе обнаружили более трех тонн напитка "Мистер Сидр"

РАР: в Севастополе изымают на досудебное хранение более трех тонн напитка "Мистер Сидр"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 3 тонн напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились люди, было обнаружено на складе в Севастополе, продукцию изымают для передачи на досудебное хранение, сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании (РАР).
"Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по городу Севастополю в складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО "Анди"... Объем выявленной продукции составил более 3 тонн. В настоящее время опасный алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение", - рассказали в РАР.
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Там добавили, что мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции продолжаются.
Кроме того, в РАР подчеркнули, что неоднократно указывали на рост объема нелегального производства алкогольных коктейлей под видом пивных напитков. "При выпуске такой продукции недобросовестные предприниматели закупают нелегальный спирт, который используется в виде сырья. Никаких проверок качества такого спирта при этом не производится. Это автоматически создает риски использования при производстве метилового спирта", - сказали там.
Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.
При этом в понедельник в Росалкогольрегулировании сообщили агентству, что отгрузки и поставки сидра под брендом "Мистер Сидр", производимого компанией "Анди", заблокированы на всей территории России.
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РоссияСевастопольПроисшествияУльяновская областьФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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