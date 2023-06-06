https://ria.ru/20230606/sidr-1876464152.html

В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре

В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре - РИА Новости, 06.06.2023

В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре

Прокуратура Чувашии организовала проверку после отравления жителя города Алатыря спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба ведомства на сайте. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:44

2023-06-06T13:44

2023-06-06T13:44

происшествия

алатырь

чувашская республика (чувашия)

массовое отравление сидром в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Прокуратура Чувашии организовала проверку после отравления жителя города Алатыря спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба ведомства на сайте. Ранее региональное управления Роспотребнадзора сообщило о первом случае отравления напитком "Мистер Сидр" в Чувашии, пострадавшему оказывается медицинская помощь. "По предварительным данным, сегодня, 6 июня в медицинское учреждение Алатыря доставлен 19-летний местный житель с признаками отравления спиртосодержащей продукцией, которую он употреблял накануне и приобрел в рознице в одной из торговых точек в городе Алатырь. Организована проверка исполнения законодательства о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что также в ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка исполнению контролирующими органами законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Подчеркивается, что вся "подозрительная" спиртосодержащая жидкость изъята из торговой точки. В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

алатырь

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алатырь, чувашская республика (чувашия), массовое отравление сидром в россии