Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876464152.html
В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре
В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре - РИА Новости, 06.06.2023
В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре
Прокуратура Чувашии организовала проверку после отравления жителя города Алатыря спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба ведомства на сайте. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:44
2023-06-06T13:44
происшествия
алатырь
чувашская республика (чувашия)
массовое отравление сидром в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Прокуратура Чувашии организовала проверку после отравления жителя города Алатыря спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба ведомства на сайте. Ранее региональное управления Роспотребнадзора сообщило о первом случае отравления напитком "Мистер Сидр" в Чувашии, пострадавшему оказывается медицинская помощь. "По предварительным данным, сегодня, 6 июня в медицинское учреждение Алатыря доставлен 19-летний местный житель с признаками отравления спиртосодержащей продукцией, которую он употреблял накануне и приобрел в рознице в одной из торговых точек в городе Алатырь. Организована проверка исполнения законодательства о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что также в ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка исполнению контролирующими органами законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Подчеркивается, что вся "подозрительная" спиртосодержащая жидкость изъята из торговой точки. В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
алатырь
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алатырь, чувашская республика (чувашия), массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Алатырь, Чувашская Республика (Чувашия), Массовое отравление сидром в России
В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре

Прокуратура Чувашии начала проверку после отравления сидром 19-летнего жителя Алатыря

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Прокуратура Чувашии организовала проверку после отравления жителя города Алатыря спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба ведомства на сайте.
Ранее региональное управления Роспотребнадзора сообщило о первом случае отравления напитком "Мистер Сидр" в Чувашии, пострадавшему оказывается медицинская помощь.
«
"По предварительным данным, сегодня, 6 июня в медицинское учреждение Алатыря доставлен 19-летний местный житель с признаками отравления спиртосодержащей продукцией, которую он употреблял накануне и приобрел в рознице в одной из торговых точек в городе Алатырь. Организована проверка исполнения законодательства о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка исполнению контролирующими органами законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Подчеркивается, что вся "подозрительная" спиртосодержащая жидкость изъята из торговой точки.
В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
5 июня, 12:17
 
ПроисшествияАлатырьЧувашская Республика (Чувашия)Массовое отравление сидром в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала