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Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек - РИА Новости, 06.06.2023
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11:21 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876418575.html
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек - РИА Новости, 06.06.2023
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек
Число умерших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до семи человек, еще 13 отравившихся находятся в больницах региона, сообщили РИА... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:21
2023-06-06T11:21
происшествия
самарская область
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число умерших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до семи человек, еще 13 отравившихся находятся в больницах региона, сообщили РИА Новости в областном Минздраве."По последней информации, семеро погибших, (еще) 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях региона, им оказывается необходимая медпомощь", - сказала собеседница агентства.Ранее стало известно, что в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области сообщалось о двоих погибших и 14 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По данным СК, в Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие пили сидр.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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происшествия, самарская область, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Самарская область, Массовое отравление сидром в России
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек

Самарский Минздрав: число жертв отравления суррогатным сидром в области выросло до семи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число умерших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до семи человек, еще 13 отравившихся находятся в больницах региона, сообщили РИА Новости в областном Минздраве.
«
"По последней информации, семеро погибших, (еще) 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях региона, им оказывается необходимая медпомощь", - сказала собеседница агентства.
Ранее стало известно, что в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области сообщалось о двоих погибших и 14 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По данным СК, в Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие пили сидр.
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ПроисшествияСамарская областьМассовое отравление сидром в России
 
 
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