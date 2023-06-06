https://ria.ru/20230606/sidr-1876418575.html

Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек

Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек - РИА Новости, 06.06.2023

Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек

Число умерших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до семи человек, еще 13 отравившихся находятся в больницах региона, сообщили РИА... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:21

2023-06-06T11:21

2023-06-06T11:21

происшествия

самарская область

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число умерших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до семи человек, еще 13 отравившихся находятся в больницах региона, сообщили РИА Новости в областном Минздраве."По последней информации, семеро погибших, (еще) 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях региона, им оказывается необходимая медпомощь", - сказала собеседница агентства.Ранее стало известно, что в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области сообщалось о двоих погибших и 14 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По данным СК, в Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие пили сидр.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, массовое отравление сидром в россии