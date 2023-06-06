https://ria.ru/20230606/sidr-1876418069.html

В Удмуртии умер молодой человек, отравившийся суррогатным сидром

В Удмуртии умер молодой человек, отравившийся суррогатным сидром - РИА Новости, 06.06.2023

В Удмуртии умер молодой человек, отравившийся суррогатным сидром

Молодой человек, отравившийся суррогатным сидром, скончался в больнице в Удмуртии, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:18

2023-06-06T11:18

2023-06-06T11:18

происшествия

массовое отравление сидром в россии

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 6 июн – РИА Новости. Молодой человек, отравившийся суррогатным сидром, скончался в больнице в Удмуртии, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук."К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным сидром, скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии", - написала Пинчук.По ее словам, лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом.В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области двое погибли, 14 - в больнице, в Нижегородской области тоже двое погибших и четверо пострадавших. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, массовое отравление сидром в россии, удмуртская республика (удмуртия)