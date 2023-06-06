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В Удмуртии умер молодой человек, отравившийся суррогатным сидром - РИА Новости, 06.06.2023
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11:18 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876418069.html
В Удмуртии умер молодой человек, отравившийся суррогатным сидром
В Удмуртии умер молодой человек, отравившийся суррогатным сидром - РИА Новости, 06.06.2023
В Удмуртии умер молодой человек, отравившийся суррогатным сидром
Молодой человек, отравившийся суррогатным сидром, скончался в больнице в Удмуртии, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:18
2023-06-06T11:18
происшествия
массовое отравление сидром в россии
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 6 июн – РИА Новости. Молодой человек, отравившийся суррогатным сидром, скончался в больнице в Удмуртии, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук.&quot;К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным сидром, скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии&quot;, - написала Пинчук.По ее словам, лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом.В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области двое погибли, 14 - в больнице, в Нижегородской области тоже двое погибших и четверо пострадавших. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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происшествия, массовое отравление сидром в россии, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Массовое отравление сидром в России, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии умер молодой человек, отравившийся суррогатным сидром

Вице-премьер Удмуртии Пинчук: в больнице умер отравившийся сидром молодой человек

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 июн – РИА Новости. Молодой человек, отравившийся суррогатным сидром, скончался в больнице в Удмуртии, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук.
«

"К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным сидром, скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии", - написала Пинчук.

По ее словам, лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом.
В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области двое погибли, 14 - в больнице, в Нижегородской области тоже двое погибших и четверо пострадавших. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
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