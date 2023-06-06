В Удмуртии умер молодой человек, отравившийся суррогатным сидром

Вице-премьер Удмуртии Пинчук: в больнице умер отравившийся сидром молодой человек
"К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным сидром, скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии", - написала Пинчук.
"К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным сидром, скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии", - написала Пинчук.
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