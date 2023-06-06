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Появились предварительные результаты экспертизы сидра в Ульяновской области - РИА Новости, 06.06.2023
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10:43 06.06.2023 (обновлено: 11:42 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sidr-1876402057.html
Появились предварительные результаты экспертизы сидра в Ульяновской области
Появились предварительные результаты экспертизы сидра в Ульяновской области - РИА Новости, 06.06.2023
Появились предварительные результаты экспертизы сидра в Ульяновской области
Метанол, предварительно, не нашли в пробах сидра в Ульяновской области, где 18 человек погибли от отравления и еще 33 пострадали, но документов о качестве и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:43
2023-06-06T11:42
происшествия
массовое отравление сидром в россии
ульяновская область
нижегородская область
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Метанол, предварительно, не нашли в пробах сидра в Ульяновской области, где 18 человек погибли от отравления и еще 33 пострадали, но документов о качестве и безопасности этого напитка не было, заявила на заседании штаба правительства руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и 14 жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области, где, как пояснили РИА Новости в экстренных службах, также употребляли сидр. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. "По состоянию на вчера было отобрано три пробы спорной слабоалкогольной продукции. Хочу отметить, что предприниматели реализуют продукцию при отсутствии каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. В торговой точке, в которой при участии Следственного комитета проводился отбор проб, не было никаких документов на продукцию, которая находилась на реализации для наших покупателей. По предварительным исследованиям, исследованный слабоалкогольный напиток не имеет превышения содержания метанола. Метанол в норме в исследованных пробах, но это предварительные результаты исследования", - сказала Дубовицкая на заседании штаба по комплексному развитию области, трансляция которого велась на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что у продавцов "не было деклараций о безопасности продукции, не было сертификатов, не было товарно-транспортных сопроводительных документов".
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
ульяновская область
нижегородская область
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происшествия, массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, нижегородская область, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Массовое отравление сидром в России, Ульяновская область, Нижегородская область, Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Появились предварительные результаты экспертизы сидра в Ульяновской области

Роспотребнадзор не нашел метанол в пробах разливного сидра в Ульяновской области

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Метанол, предварительно, не нашли в пробах сидра в Ульяновской области, где 18 человек погибли от отравления и еще 33 пострадали, но документов о качестве и безопасности этого напитка не было, заявила на заседании штаба правительства руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая.
Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и 14 жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области, где, как пояснили РИА Новости в экстренных службах, также употребляли сидр. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
«
"По состоянию на вчера было отобрано три пробы спорной слабоалкогольной продукции. Хочу отметить, что предприниматели реализуют продукцию при отсутствии каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. В торговой точке, в которой при участии Следственного комитета проводился отбор проб, не было никаких документов на продукцию, которая находилась на реализации для наших покупателей. По предварительным исследованиям, исследованный слабоалкогольный напиток не имеет превышения содержания метанола. Метанол в норме в исследованных пробах, но это предварительные результаты исследования", - сказала Дубовицкая на заседании штаба по комплексному развитию области, трансляция которого велась на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что у продавцов "не было деклараций о безопасности продукции, не было сертификатов, не было товарно-транспортных сопроводительных документов".
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ПроисшествияМассовое отравление сидром в РоссииУльяновская областьНижегородская областьСамарская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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