https://ria.ru/20230606/sidr-1876401362.html

В Челябинской области выявили около тысячи бутылок опасного сидра

В Челябинской области выявили около тысячи бутылок опасного сидра - РИА Новости, 06.06.2023

В Челябинской области выявили около тысячи бутылок опасного сидра

Около одной тысячи бутылок опасного сидра выявили в Челябинской области, вся продукция будет изъята, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:41

2023-06-06T10:41

2023-06-06T11:03

челябинская область

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление сидром в россии

ульяновская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Около одной тысячи бутылок опасного сидра выявили в Челябинской области, вся продукция будет изъята, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона."В Челябинской области на складах у 6 ИП и одного ООО выявлена данная продукция, около одной тысячи бутылок", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе уточнили, что во вторник предпринимателям будут вручены уведомления об изъятии всех партий.Накануне челябинский губернатор Алексей Текслер поручил оперативно проверить торговые предприятия региона, в которых может реализовываться продукция "Мистер Сидр". Министерству сельского хозяйства региона поставлена задача совместно с надзорными органами выявить точки реализации сидра "Мистер Сидр" в Челябинской области, снять его с продажи, также соответствующая информация направлена в торговые сети региона, поясняет пресс-служба правительства региона.Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и 14 жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области, где, как пояснили РИА Новости в экстренных службах, также употребляли сидр. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876402057.html

челябинская область

самарская область

ульяновская область

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челябинская область, происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, ульяновская область