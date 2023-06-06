https://ria.ru/20230606/sidr-1876386639.html
Торговые точки Москвы проверят на наличие напитка "Мистер Сидр"
Торговые точки Москвы проверят на наличие напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023
Торговые точки Москвы проверят на наличие напитка "Мистер Сидр"
Роспотребнадзор проверяет торговые точки Москвы с целью изъятия алкогольного напитка "Мистер Сидр", от которого скончались 18 человек в ряде регионов РФ,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:11
2023-06-06T10:11
2023-06-06T10:11
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
ульяновская область
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876219294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22dcfa1c86b65ab5035b4243e9d6c5ee.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор проверяет торговые точки Москвы с целью изъятия алкогольного напитка "Мистер Сидр", от которого скончались 18 человек в ряде регионов РФ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по Москве оперативно принимаются меры по недопущению реализации продукции "Мистер Сидр" в столице. "Управлением совместно с исполнительными органами власти города Москвы в настоящее время проводятся меры по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителям города и гостям столицы в обязательном порядке необходимо отказаться от употребления продукции "Пивная продукция — "Мистер Сидр", произведенной ООО "АНДИ", и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции в адрес управления Роспотребнадзора. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и 14 жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области, где, как пояснили РИА Новости в экстренных службах, также употребляли сидр. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. -0-
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876276347.html
https://ria.ru/20230605/mordoviya-1876241717.html
москва
ульяновская область
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876219294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a184a313e05efc88c3aa613e3c1e3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России, Ульяновская область, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Торговые точки Москвы проверят на наличие напитка "Мистер Сидр"
Роспотребнадзор проверит торговые точки Москвы на наличие напитка "Мистер Сидр"