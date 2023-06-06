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Торговые точки Москвы проверят на наличие напитка "Мистер Сидр"

Торговые точки Москвы проверят на наличие напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023

Торговые точки Москвы проверят на наличие напитка "Мистер Сидр"

Роспотребнадзор проверяет торговые точки Москвы с целью изъятия алкогольного напитка "Мистер Сидр", от которого скончались 18 человек в ряде регионов РФ,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:11

2023-06-06T10:11

2023-06-06T10:11

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление сидром в россии

ульяновская область

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор проверяет торговые точки Москвы с целью изъятия алкогольного напитка "Мистер Сидр", от которого скончались 18 человек в ряде регионов РФ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по Москве оперативно принимаются меры по недопущению реализации продукции "Мистер Сидр" в столице. "Управлением совместно с исполнительными органами власти города Москвы в настоящее время проводятся меры по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителям города и гостям столицы в обязательном порядке необходимо отказаться от употребления продукции "Пивная продукция — "Мистер Сидр", произведенной ООО "АНДИ", и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции в адрес управления Роспотребнадзора. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и 14 жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области, где, как пояснили РИА Новости в экстренных службах, также употребляли сидр. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. -0-

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876276347.html

https://ria.ru/20230605/mordoviya-1876241717.html

москва

ульяновская область

самарская область

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)