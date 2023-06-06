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Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 35 человек
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 35 человек - РИА Новости, 06.06.2023
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 35 человек
Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, где погибли 16 человек, увеличилось до 35, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:40
2023-06-06T07:40
2023-06-06T08:38
ульяновская область
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, где погибли 16 человек, увеличилось до 35, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."На утро общее число пострадавших от отравления - 51 человек, из них 16 спасти не удалось", - сказала собеседница агентства.Ранее стало известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и семи жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.
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ульяновская область, происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии
Ульяновская область, Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 35 человек
В Ульяновской области общее число пострадавших от отравления сидром достигло 51