https://ria.ru/20230606/sidr-1876354766.html

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 35 человек

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 35 человек - РИА Новости, 06.06.2023

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 35 человек

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, где погибли 16 человек, увеличилось до 35, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T07:40

2023-06-06T07:40

2023-06-06T08:38

ульяновская область

происшествия

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, где погибли 16 человек, увеличилось до 35, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."На утро общее число пострадавших от отравления - 51 человек, из них 16 спасти не удалось", - сказала собеседница агентства.Ранее стало известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и семи жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html

ульяновская область

россия

самарская область

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ульяновская область, происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии