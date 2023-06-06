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Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 33 человек - РИА Новости, 06.06.2023
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00:33 06.06.2023 (обновлено: 00:50 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sidr-1876337435.html
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 33 человек
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 33 человек - РИА Новости, 06.06.2023
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 33 человек
Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, в результате которого погибли 16 человек, возросло до 33, их состояние... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:33
2023-06-06T00:50
массовое отравление сидром в россии
ульяновская область
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
происшествия
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, в результате которого погибли 16 человек, возросло до 33, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил зампред правительства региона Сергей Кучиц."По состоянию на 0.01 6 июня 2023 года (23.01 мск понедельника) 33 пациента находятся на лечении. Состояние больных тяжелое, медработники и коллеги из ФМБА города Димитровград принимают все возможные меры к спасению пациентов", - написал он в Telegram-канале, отметив, что местные врачи находятся на постоянной связи с консультантами федеральных центров.Для поступающих с признаками отравлений организован "зеленый коридор". Создан оперативный резерв мест в реанимациях и палатах, подготовлены мощности для гемодиализа и экстракорпоральной детоксикации, работают мультидисциплинарные бригады, добавил Кучиц.Сейчас известно о 16 случаях отравления сидром, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Также об аналогичных инцидентах сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Кроме того, сейчас врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр".Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию этой торговой марки. Все отгрузки и поставки данной продукции заблокированы.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html
ульяновская область
самарская область
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массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), происшествия
Массовое отравление сидром в России, Ульяновская область, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Происшествия
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 33 человек

Число пострадавших от суррогатного сидра в Ульяновской области выросло с 24 до 33 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, в результате которого погибли 16 человек, возросло до 33, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил зампред правительства региона Сергей Кучиц.
«
"По состоянию на 0.01 6 июня 2023 года (23.01 мск понедельника) 33 пациента находятся на лечении. Состояние больных тяжелое, медработники и коллеги из ФМБА города Димитровград принимают все возможные меры к спасению пациентов", - написал он в Telegram-канале, отметив, что местные врачи находятся на постоянной связи с консультантами федеральных центров.
Для поступающих с признаками отравлений организован "зеленый коридор". Создан оперативный резерв мест в реанимациях и палатах, подготовлены мощности для гемодиализа и экстракорпоральной детоксикации, работают мультидисциплинарные бригады, добавил Кучиц.
Сейчас известно о 16 случаях отравления сидром, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Также об аналогичных инцидентах сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Кроме того, сейчас врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию этой торговой марки. Все отгрузки и поставки данной продукции заблокированы.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром"
Вчера, 16:19
 
Массовое отравление сидром в РоссииУльяновская областьСамарская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Происшествия
 
 
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