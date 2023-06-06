https://ria.ru/20230606/sidr-1876337435.html

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 33 человек

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 33 человек - РИА Новости, 06.06.2023

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 33 человек

Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, в результате которого погибли 16 человек, возросло до 33, их состояние... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T00:33

2023-06-06T00:33

2023-06-06T00:50

массовое отравление сидром в россии

ульяновская область

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, в результате которого погибли 16 человек, возросло до 33, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил зампред правительства региона Сергей Кучиц."По состоянию на 0.01 6 июня 2023 года (23.01 мск понедельника) 33 пациента находятся на лечении. Состояние больных тяжелое, медработники и коллеги из ФМБА города Димитровград принимают все возможные меры к спасению пациентов", - написал он в Telegram-канале, отметив, что местные врачи находятся на постоянной связи с консультантами федеральных центров.Для поступающих с признаками отравлений организован "зеленый коридор". Создан оперативный резерв мест в реанимациях и палатах, подготовлены мощности для гемодиализа и экстракорпоральной детоксикации, работают мультидисциплинарные бригады, добавил Кучиц.Сейчас известно о 16 случаях отравления сидром, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Также об аналогичных инцидентах сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Кроме того, сейчас врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр".Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию этой торговой марки. Все отгрузки и поставки данной продукции заблокированы.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html

ульяновская область

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), происшествия