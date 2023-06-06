https://ria.ru/20230606/seyshely-1876519112.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Сейшелах
Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Сейшелах - РИА Новости, 06.06.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Сейшелах
Отдых на Сейшелах летом дешевле, например, он будет выгоднее отпуска на Мальдивах, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:35
2023-06-06T16:35
2023-06-06T16:36
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отдых на Сейшелах летом дешевле, например, он будет выгоднее отпуска на Мальдивах, сообщает АТОР. Тенденция наблюдается за счет удешевления перевозки. Так, перелет на Маэ и обратно обойдется примерно в 60 тысяч рублей на человека, если добираться прямым рейсом "Аэрофлота" или стыковочным Ethiopian Airlines. Для сравнения: путешествие в столицу Мальдив Мале стоит дороже — 90 тысяч рублей туда и обратно.Массового снижения цен в летнем сезоне, как это бывает у мальдивских отелей, на сейшельских курортах нет. В Coral Travel пояснили, что июль и август – месяцы, когда Сейшелы пользуются традиционно повышенным спросом со стороны европейского и арабского рынков. Таким образом, на островах сохраняется загрузка круглый год, в связи с чем местные гостиницы неохотно снижают цены.К тому же, как добавляют в "Русском Экспрессе", на Сейшелах нет четкой общепринятой сезонности в плане тарифов, поэтому у отелей различается и ценовая политика.Минимальная стоимость пакетного тура для двоих на Сейшелы на семь ночей с проживанием в отеле “четыре звезды” с завтраками — от 195 тысяч рублей, в “пятерке” — от 254 тысяч рублей.Преимущество Сейшел по сравнению с Мальдивами — возможность свободно перемещаться между островами, не ограничиваясь развлечениями одного резорта. Кроме того, здесь красивый горный ландшафт, а в столице Виктории находится множество парков.Летом на Сейшелах тепло и солнечно, и, что важно, не очень жарко: туристов ждут комфортные 24-30 градусов, температура воды в океане – 26-28 градусов.По данным Национального бюро статистики Сейшельских островов, за почти пять месяцев 2023 года на Сейшелах побывали почти 16,5 тысячи российских туристов. По общему количеству прибытий в текущем году рынок РФ – третий с долей 10 процентов.
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Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Мале, Виктория (Австралия), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Ethiopian Airlines, Отдых на море, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Сейшелах
Туроператоры рассказали, почему отдых на Сейшелах летом выгоднее, чем на Мальдивах