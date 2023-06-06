https://ria.ru/20230606/seyshely-1876519112.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Сейшелах

Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Сейшелах - РИА Новости, 06.06.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Сейшелах

Отдых на Сейшелах летом дешевле, например, он будет выгоднее отпуска на Мальдивах, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:35

2023-06-06T16:35

2023-06-06T16:36

туризм

новости - туризм

мальдивы

мале

виктория (австралия)

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

ethiopian airlines

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отдых на Сейшелах летом дешевле, например, он будет выгоднее отпуска на Мальдивах, сообщает АТОР. Тенденция наблюдается за счет удешевления перевозки. Так, перелет на Маэ и обратно обойдется примерно в 60 тысяч рублей на человека, если добираться прямым рейсом "Аэрофлота" или стыковочным Ethiopian Airlines. Для сравнения: путешествие в столицу Мальдив Мале стоит дороже — 90 тысяч рублей туда и обратно.Массового снижения цен в летнем сезоне, как это бывает у мальдивских отелей, на сейшельских курортах нет. В Coral Travel пояснили, что июль и август – месяцы, когда Сейшелы пользуются традиционно повышенным спросом со стороны европейского и арабского рынков. Таким образом, на островах сохраняется загрузка круглый год, в связи с чем местные гостиницы неохотно снижают цены.К тому же, как добавляют в "Русском Экспрессе", на Сейшелах нет четкой общепринятой сезонности в плане тарифов, поэтому у отелей различается и ценовая политика.Минимальная стоимость пакетного тура для двоих на Сейшелы на семь ночей с проживанием в отеле “четыре звезды” с завтраками — от 195 тысяч рублей, в “пятерке” — от 254 тысяч рублей.Преимущество Сейшел по сравнению с Мальдивами — возможность свободно перемещаться между островами, не ограничиваясь развлечениями одного резорта. Кроме того, здесь красивый горный ландшафт, а в столице Виктории находится множество парков.Летом на Сейшелах тепло и солнечно, и, что важно, не очень жарко: туристов ждут комфортные 24-30 градусов, температура воды в океане – 26-28 градусов.По данным Национального бюро статистики Сейшельских островов, за почти пять месяцев 2023 года на Сейшелах побывали почти 16,5 тысячи российских туристов. По общему количеству прибытий в текущем году рынок РФ – третий с долей 10 процентов.

https://ria.ru/20230606/bali-1876421827.html

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