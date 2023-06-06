https://ria.ru/20230606/sevastopol-1876376008.html

Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя

Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя - РИА Новости, 06.06.2023

Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя

Повреждения Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя никак не скажутся, город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, сообщил в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:50

2023-06-06T09:50

2023-06-06T12:12

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Повреждения Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя никак не скажутся, город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет."На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС - никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения", - написал Развожаев.По его словам, сейчас укропаблики начинают выжимать из этой ситуации все, и в "лучших" традициях будут пытаться сеять ложь и панику."Поэтому в очередной раз напоминаю: доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, каховская гэс, разрушение каховской гэс