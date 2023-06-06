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Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sevastopol-1876376008.html
Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя
Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя - РИА Новости, 06.06.2023
Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя
Повреждения Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя никак не скажутся, город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, сообщил в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:50
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Повреждения Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя никак не скажутся, город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.&quot;На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС - никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения&quot;, - написал Развожаев.По его словам, сейчас укропаблики начинают выжимать из этой ситуации все, и в "лучших" традициях будут пытаться сеять ложь и панику."Поэтому в очередной раз напоминаю: доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя

Губернатор Развожаев: повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Повреждения Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя никак не скажутся, город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
«

"На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС - никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения", - написал Развожаев.

По его словам, сейчас укропаблики начинают выжимать из этой ситуации все, и в "лучших" традициях будут пытаться сеять ложь и панику.
"Поэтому в очередной раз напоминаю: доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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