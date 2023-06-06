https://ria.ru/20230606/serbiya-1876411629.html

СМИ: Вучич не препятствует продаже боеприпасов Украине через посредников

СМИ: Вучич не препятствует продаже боеприпасов Украине через посредников - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: Вучич не препятствует продаже боеприпасов Украине через посредников

Президент Сербии Александр Вучич заявил британской газете Financial Times, что не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:03

2023-06-06T11:03

2023-06-06T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

сербия

александр вучич

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил британской газете Financial Times, что не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые переправляют их Киеву. "Президент Сербии заявил, что ему известно об отчетах правительства США о том, что сербские боеприпасы оказались на Украине через посредников, и что он не планирует это останавливать", - говорится в сообщении газеты. Президент отметил, что не сомневается в том, что такие поставки могли иметь место, пишет газета. Издание, ссылаясь на трех западных дипломатов в регионе, пишет, что этот механизм попадания сербских боеприпасов на Украину стал решающим фактором заметного сдвига на фоне недавней поддержки Сербии со стороны США, НАТО и ЕС при обострении в Косово. Как отмечает газета, Вучич в ответ на вопрос, был ли со стороны Сербии преднамеренный шаг для того, чтобы заручиться одобрением Запада, заявил, что Белград стремится действовать "нейтральным образом". "Но я не дурак. Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине", - добавил Вучич. Как пишет издание, Вучич признал, что действует рискованно в отношениях с Москвой и Западом, но заявил, что не будет помогать России в проведении специальной военной операции, отметив, что Сербия присоединилась к осуждающим резолюциям ООН, а также реэкспортным ограничениям. Кроме того, Вучич заявил, что не ожидает прорыва относительно ситуации на севере Косово. В апреле Вучич заявил, что США приобретают от четверти до трети продукции оборонной промышленности Сербии, и допустил, что, как и в случае с другими странами, она может оказаться на Украине. Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html

https://ria.ru/20230512/serbiya-1871267372.html

https://ria.ru/20230527/serbiya-1874519476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр