Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Вучич не препятствует продаже боеприпасов Украине через посредников - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/serbiya-1876411629.html
СМИ: Вучич не препятствует продаже боеприпасов Украине через посредников
СМИ: Вучич не препятствует продаже боеприпасов Украине через посредников - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: Вучич не препятствует продаже боеприпасов Украине через посредников
Президент Сербии Александр Вучич заявил британской газете Financial Times, что не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:03
2023-06-06T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
александр вучич
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:284:3096:2025_1920x0_80_0_0_852b18878036a09ca24efe3d9d92f7a0.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил британской газете Financial Times, что не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые переправляют их Киеву. "Президент Сербии заявил, что ему известно об отчетах правительства США о том, что сербские боеприпасы оказались на Украине через посредников, и что он не планирует это останавливать", - говорится в сообщении газеты. Президент отметил, что не сомневается в том, что такие поставки могли иметь место, пишет газета. Издание, ссылаясь на трех западных дипломатов в регионе, пишет, что этот механизм попадания сербских боеприпасов на Украину стал решающим фактором заметного сдвига на фоне недавней поддержки Сербии со стороны США, НАТО и ЕС при обострении в Косово. Как отмечает газета, Вучич в ответ на вопрос, был ли со стороны Сербии преднамеренный шаг для того, чтобы заручиться одобрением Запада, заявил, что Белград стремится действовать "нейтральным образом". "Но я не дурак. Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине", - добавил Вучич. Как пишет издание, Вучич признал, что действует рискованно в отношениях с Москвой и Западом, но заявил, что не будет помогать России в проведении специальной военной операции, отметив, что Сербия присоединилась к осуждающим резолюциям ООН, а также реэкспортным ограничениям. Кроме того, Вучич заявил, что не ожидает прорыва относительно ситуации на севере Косово. В апреле Вучич заявил, что США приобретают от четверти до трети продукции оборонной промышленности Сербии, и допустил, что, как и в случае с другими странами, она может оказаться на Украине. Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html
https://ria.ru/20230512/serbiya-1871267372.html
https://ria.ru/20230527/serbiya-1874519476.html
сербия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Александр Вучич, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Вучич не препятствует продаже боеприпасов Украине через посредников

Financial Times: Вучич не против продажи боеприпасов посредникам, передающим их Киеву

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил британской газете Financial Times, что не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые переправляют их Киеву.
"Президент Сербии заявил, что ему известно об отчетах правительства США о том, что сербские боеприпасы оказались на Украине через посредников, и что он не планирует это останавливать", - говорится в сообщении газеты. Президент отметил, что не сомневается в том, что такие поставки могли иметь место, пишет газета.
Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России
1 июня, 17:26
Издание, ссылаясь на трех западных дипломатов в регионе, пишет, что этот механизм попадания сербских боеприпасов на Украину стал решающим фактором заметного сдвига на фоне недавней поддержки Сербии со стороны США, НАТО и ЕС при обострении в Косово.
Как отмечает газета, Вучич в ответ на вопрос, был ли со стороны Сербии преднамеренный шаг для того, чтобы заручиться одобрением Запада, заявил, что Белград стремится действовать "нейтральным образом". "Но я не дурак. Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине", - добавил Вучич.
Как пишет издание, Вучич признал, что действует рискованно в отношениях с Москвой и Западом, но заявил, что не будет помогать России в проведении специальной военной операции, отметив, что Сербия присоединилась к осуждающим резолюциям ООН, а также реэкспортным ограничениям. Кроме того, Вучич заявил, что не ожидает прорыва относительно ситуации на севере Косово.
В апреле Вучич заявил, что США приобретают от четверти до трети продукции оборонной промышленности Сербии, и допустил, что, как и в случае с другими странами, она может оказаться на Украине.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Сербия не поддержит резолюцию Совета Европы против России, заявил Вучич
12 мая, 12:47
Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине
27 мая, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияАлександр ВучичУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала