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Турция ознакомилась с позицией России по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 06.06.2023
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15:26 06.06.2023 (обновлено: 15:39 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sdelka-1876496637.html
Турция ознакомилась с позицией России по зерновой сделке, сообщил источник
Турция ознакомилась с позицией России по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 06.06.2023
Турция ознакомилась с позицией России по зерновой сделке, сообщил источник
Анкара ознакомлена с позицией России об отсутствии перспектив для продления зерновой сделки, будет продолжать работу совместно с ООН, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:26
2023-06-06T15:39
экономика
анкара (провинция)
россия
оон
сергей вершинин
владимир путин
россельхозбанк
swift
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Анкара ознакомлена с позицией России об отсутствии перспектив для продления зерновой сделки, будет продолжать работу совместно с ООН, заявил РИА Новости источник, знакомый с работой и переговорами по черноморской инициативе.В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Он объяснил, что существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены. В то же время, добавил дипломат, РФ продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года."Да, ознакомлены. Ситуация вокруг этой инициативы сложная, мы знаем о проблемах, продолжаем совместно с ООН работу, чтобы они (проблемы) были решены", - сказал собеседник агентства.Анкара понимает все озабоченности и требования России по "зерновой сделке", продолжает диалог с Западом для снятия препятствий, заявил РИА Новости источник, знакомый с работой и переговорами по "зерновой сделке"."Мы понимаем озабоченности России, её требований. Мы неоднократно подчеркивали, что необходимо полное выполнение соглашения, снятие препятствий с экспорта российской агропродукции и удобрений. Мы работаем с западными партнерами для устранения этих препятствий. В ближайший период в Женеве должны состояться переговоры с российской стороной, ООН активно работает, выдвигает инициативы. Надеемся на результаты", - сказал собеседник агентства.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230605/konsultatsii-1876233645.html
https://ria.ru/20230605/sdelka-1876227223.html
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экономика, анкара (провинция), россия, оон, сергей вершинин, владимир путин, россельхозбанк, swift, турция
Экономика, Анкара (провинция), Россия, ООН, Сергей Вершинин, Владимир Путин, Россельхозбанк, SWIFT, Турция
Турция ознакомилась с позицией России по зерновой сделке, сообщил источник

В Турции заявили, что ведут диалог с Западом для снятия препятствий по зерновой сделке

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Анкара ознакомлена с позицией России об отсутствии перспектив для продления зерновой сделки, будет продолжать работу совместно с ООН, заявил РИА Новости источник, знакомый с работой и переговорами по черноморской инициативе.
В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Он объяснил, что существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены. В то же время, добавил дипломат, РФ продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Консультации по меморандуму в рамках зерновой сделки состоятся 9 июня
5 июня, 14:21
"Да, ознакомлены. Ситуация вокруг этой инициативы сложная, мы знаем о проблемах, продолжаем совместно с ООН работу, чтобы они (проблемы) были решены", - сказал собеседник агентства.
Анкара понимает все озабоченности и требования России по "зерновой сделке", продолжает диалог с Западом для снятия препятствий, заявил РИА Новости источник, знакомый с работой и переговорами по "зерновой сделке".
"Мы понимаем озабоченности России, её требований. Мы неоднократно подчеркивали, что необходимо полное выполнение соглашения, снятие препятствий с экспорта российской агропродукции и удобрений. Мы работаем с западными партнерами для устранения этих препятствий. В ближайший период в Женеве должны состояться переговоры с российской стороной, ООН активно работает, выдвигает инициативы. Надеемся на результаты", - сказал собеседник агентства.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В МИД России не увидели перспектив для продления зерновой сделки
5 июня, 13:52
 
ЭкономикаАнкара (провинция)РоссияООНСергей ВершининВладимир ПутинРоссельхозбанкSWIFTТурция
 
 
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