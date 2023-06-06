https://ria.ru/20230606/sbu-1876497064.html

СБУ завела дело против главы администрации Черноморского района Крыма

СБУ завела дело против главы администрации Черноморского района Крыма - РИА Новости, 06.06.2023

СБУ завела дело против главы администрации Черноморского района Крыма

Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против главы администрации Черноморского района Крыма Натальи Писаревой. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:27

2023-06-06T15:27

2023-06-06T15:27

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служба безопасности украины

владимир путин

республика крым

луганская область

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против главы администрации Черноморского района Крыма Натальи Писаревой. "Служба безопасности задокументировала преступную деятельность еще семи чиновников... Одной из них является руководительница… администрации Черноморского района Крыма Наталья Писарева", - говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале. По информации ведомства, до этого она занимала должность первого заместителя министра культуры Крыма. В СБУ утверждают, что на этой должности Писарева якобы координировала информационную кампанию по поддержке спецоперации РФ. "Еще одной коллаборанткой является бывшая чиновница управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области… Она добровольно согласилась на предложение… возглавить… казначейство ЛНР", - отметили в СБУ. По информации ведомства, в отношении женщин заведено уголовное дело по статье "коллаборационизм", ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875060740.html

https://ria.ru/20230606/ges-1876491058.html

россия

украина

республика крым

луганская область

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россия, украина, служба безопасности украины, владимир путин, республика крым, луганская область