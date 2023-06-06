https://ria.ru/20230606/sammit-1876590986.html
Зеленский рассказал о целях Украины и Запада на саммите мира
Зеленский рассказал о целях Украины и Запада на саммите мира - РИА Новости, 06.06.2023
Зеленский рассказал о целях Украины и Запада на саммите мира
Владимир Зеленский заявил, что в рамках "саммита мира" государства будут разрабатывать пошаговое решение проблем по каждому из пунктов "формулы мира". РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:27
2023-06-06T21:27
2023-06-06T21:27
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в рамках "саммита мира" государства будут разрабатывать пошаговое решение проблем по каждому из пунктов "формулы мира". "Формула мира - это площадка, которую мы готовим, и там все очень непросто. Там 10 пунктов, на основе которых собирается большое количество государств. Они будут в каждом из пунктов разрабатывать пошаговое решение проблемы. И потом все вместе будут давить на Россию, кто чем сможет", - заявил он на пресс-конференции в Киеве. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876582126.html
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в мире, киев, владимир зеленский, россия, украина
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Украина
Зеленский рассказал о целях Украины и Запада на саммите мира
Зеленский: на саммите мира будут разрабатывать пошаговые решения по формуле мира Киева