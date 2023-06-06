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Сальдо призвал украинцев освободиться от "клики Зеленского"
Сальдо призвал украинцев освободиться от "клики Зеленского" - РИА Новости, 06.06.2023
Сальдо призвал украинцев освободиться от "клики Зеленского"
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале призвал народ Украины освободить страну от "клики Зеленского". РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:33
2023-06-06T19:33
2023-06-06T19:33
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале призвал народ Украины освободить страну от "клики Зеленского". "Мы вместе, мы родные люди. Давайте объединимся, повернемся в другую сторону и освободимся от этого нашествия, от всей той швали, что там собралась. Обращаюсь к клике Зеленского: это последний гвоздь в тот гроб, который вы себе строите. Всё, шоу закончилось. У нас назад дороги уже нет — только вперед. Мы освободим всех", - говорится в видеообращении Сальдо к украинским властям. Видеообращение Сальдо записал на украинском языке и на фоне одного из населенных пунктов, попавших в зону подтопления из-за разрушенной минувшей ночью Каховской ГЭС. "Смотрите, что вы наделали и покажите это людям Украины. Это вы спасаете нас? Вы делаете это, чтобы мы остались без продовольствия. Этого не будет. Нам хватит продовольствия, потому что с нами вся Россия. Я хочу ещё раз напомнить: ребята — наши ребята — смотрите, что они делают: они обманывают вас… Это исконно русские земли, это исконно наша земля. Пожалуйста, помните об этом", - подчеркнул Сальдо. Он также заявил, что нынешнее руководство украинского государства "насаждено англосаксами". Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230604/uregulirovanie-1876027783.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область , Россия, Украина
Сальдо призвал украинцев освободиться от "клики Зеленского"
Сальдо призвал народ Украины повернуть в другую сторону и освободиться от клики Зеленского