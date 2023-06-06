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Разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военным, заявил Сальдо - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/saldo-1876416921.html
Разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военным, заявил Сальдо
Разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военным, заявил Сальдо - РИА Новости, 06.06.2023
Разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военным, заявил Сальдо
Разрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды, это не помешает российским военнослужащим защитить левобережье,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:13
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды, это не помешает российским военнослужащим защитить левобережье, написал в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Сегодня ночью киевский режим совершил еще одно преступление - нанес ракетный удар по Каховской ГЭС. Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. Оно не помешает нашим военным защитить левобережье. Однако смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
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россия
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россия, херсонская область , происшествия, владимир сальдо, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военным, заявил Сальдо

Сальдо: разрушение Каховской ГЭС не помешает ВС России защитить левобережье Днепра

© Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки
© Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды, это не помешает российским военнослужащим защитить левобережье, написал в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня ночью киевский режим совершил еще одно преступление - нанес ракетный удар по Каховской ГЭС. Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. Оно не помешает нашим военным защитить левобережье. Однако смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Затопленная Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Новой Каховке затопило береговую зону после ЧП на ГЭС
Вчера, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьПроисшествияВладимир СальдоРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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