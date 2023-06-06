Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 06.06.2023 (обновлено: 10:26 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/rolly-1876358002.html
В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов
В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов - РИА Новости, 06.06.2023
В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов
В Екатеринбурге 13 человек попали в больницу с сальмонеллезом после заказа роллов из доставки японской кухни "Ёбидоёби", сообщило в Telegram-канале региональное РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:26
2023-06-06T10:26
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге 13 человек попали в больницу с сальмонеллезом после заказа роллов из доставки японской кухни "Ёбидоёби", сообщило в Telegram-канале региональное управление Роспотребнадзора.&quot;Тринадцать клиентов доставки &quot;Ёбидоёби&quot; заразились сальмонеллезом. &lt;…&gt; Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня&quot;, — говорится в публикации.Как выяснили специалисты, в пункте доставки не соблюдаются требования к хранению пищевой продукции и к поточности движения сырья и готового продукта, не ведется контроль температурно-влажностного режима, а у части продукции нет маркировки и документации. Кроме того, нарушаются дезинфекционный режим, правила маркировки инвентаря, у сотрудников нет медкнижек.Владельцу пункта выдали предписание о приостановке работы, обследовании всех работников и проведении дезинфекции помещения.
https://ria.ru/20230410/ebidoebi-1864298045.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов

В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов из доставки "Ёбидоёби"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге 13 человек попали в больницу с сальмонеллезом после заказа роллов из доставки японской кухни "Ёбидоёби", сообщило в Telegram-канале региональное управление Роспотребнадзора.
«

"Тринадцать клиентов доставки "Ёбидоёби" заразились сальмонеллезом. <…> Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня", — говорится в публикации.

Как выяснили специалисты, в пункте доставки не соблюдаются требования к хранению пищевой продукции и к поточности движения сырья и готового продукта, не ведется контроль температурно-влажностного режима, а у части продукции нет маркировки и документации. Кроме того, нарушаются дезинфекционный режим, правила маркировки инвентаря, у сотрудников нет медкнижек.
Владельцу пункта выдали предписание о приостановке работы, обследовании всех работников и проведении дезинфекции помещения.
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Суд обязал сеть "Ёбидоёби" сменить название
10 апреля, 16:45
 
ЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала