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В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов
В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов - РИА Новости, 06.06.2023
В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов
В Екатеринбурге 13 человек попали в больницу с сальмонеллезом после заказа роллов из доставки японской кухни "Ёбидоёби", сообщило в Telegram-канале региональное РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:26
2023-06-06T08:26
2023-06-06T10:26
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге 13 человек попали в больницу с сальмонеллезом после заказа роллов из доставки японской кухни "Ёбидоёби", сообщило в Telegram-канале региональное управление Роспотребнадзора."Тринадцать клиентов доставки "Ёбидоёби" заразились сальмонеллезом. <…> Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня", — говорится в публикации.Как выяснили специалисты, в пункте доставки не соблюдаются требования к хранению пищевой продукции и к поточности движения сырья и готового продукта, не ведется контроль температурно-влажностного режима, а у части продукции нет маркировки и документации. Кроме того, нарушаются дезинфекционный режим, правила маркировки инвентаря, у сотрудников нет медкнижек.Владельцу пункта выдали предписание о приостановке работы, обследовании всех работников и проведении дезинфекции помещения.
https://ria.ru/20230410/ebidoebi-1864298045.html
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екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов
В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов из доставки "Ёбидоёби"