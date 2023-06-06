https://ria.ru/20230606/rezhim-1876432887.html
В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС после разрушения ГЭС
В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС после разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС после разрушения ГЭС
Местный режим чрезвычайной ситуации введен на территории Новокаховского городского округа из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:10
2023-06-06T12:10
2023-06-06T13:22
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876375576_0:580:1114:1207_1920x0_80_0_0_aeea2ebc2352c902e6767e3f84589816.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Местный режим чрезвычайной ситуации введен на территории Новокаховского городского округа из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба горадминистрации.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Из прибрежной зоны началась эвакуация населения."Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной разрушениями Каховской ГЭС, введен режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года", - говорится в сообщении.Распоряжение подписано главой Новокаховского городского округа Владимиром Леонтьевым. Документом установлен уровень местного реагирования, определены границы зоны ЧС.Леонтьев заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Новая Каховка затоплена после разрушения Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20230606/ges-1876432393.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876375576_0:603:1114:1439_1920x0_80_0_0_ae9df918a02d88f8788bf2003da8c67b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка
Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка
В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС после разрушения ГЭС
В Новокаховском городском округе ввели местный режим ЧС из-за разрушения Каховской ГЭС