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Банк "Хоум Кредит" проведет ребрендинг - РИА Новости, 06.06.2023
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08:35 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/rebrending-1876358558.html
Банк "Хоум Кредит" проведет ребрендинг
Банк "Хоум Кредит" проведет ребрендинг - РИА Новости, 06.06.2023
Банк "Хоум Кредит" проведет ребрендинг
Банк "Хоум Кредит" в июле этого года начнет ребрендинг в несколько этапов и сменит название на "Хоум банк", говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:35
2023-06-06T08:35
экономика
хоум кредит
россия
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Банк "Хоум Кредит" в июле этого года начнет ребрендинг в несколько этапов и сменит название на "Хоум банк", говорится в сообщении кредитной организации.В середине мая 2022 года PPF Group и входящий в нее Home Credit объявили о продаже своих российских банковских активов и "дочек" группе индивидуальных инвесторов во главе с председателем совета директоров "СПБ Биржи" Иваном Тырышкиным. После этого PPF Group в два этапа передала 50,5% и 49,5% акций банка "Хоум Кредит" новым владельцам."В этом году Банк Хоум Кредит, который теперь является полностью российской компанией, анонсирует свой обновленный корпоративный стиль. Вскоре банк официально станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: "Хоум Банк", - сообщает пресс-служба банка.Кредитная организация при этом сохранит свои фирменные цвета, начертание шрифта в логотипе будет узнаваемым, в само название банка теперь будет писаться кириллицей.Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сначала, в июле, будут обновлены дистанционные каналы – сайт банка и мобильное приложение. Затем, в четвертом квартале, будут заменены вывески в отделениях и оклеены банкоматы."Отдельно хотим отметить, что клиентам не нужно будет менять свои банковские карты, они продолжат действовать до срока окончания", - отметили в банке.
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экономика, хоум кредит , россия
Экономика, Хоум Кредит , Россия
Банк "Хоум Кредит" проведет ребрендинг

Банк "Хоум Кредит" начнет ребрендинг в июле и сменит название на "Хоум банк"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска банка "Банк Хоум Кредит"
Вывеска банка Банк Хоум Кредит - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вывеска банка "Банк Хоум Кредит" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Банк "Хоум Кредит" в июле этого года начнет ребрендинг в несколько этапов и сменит название на "Хоум банк", говорится в сообщении кредитной организации.
В середине мая 2022 года PPF Group и входящий в нее Home Credit объявили о продаже своих российских банковских активов и "дочек" группе индивидуальных инвесторов во главе с председателем совета директоров "СПБ Биржи" Иваном Тырышкиным. После этого PPF Group в два этапа передала 50,5% и 49,5% акций банка "Хоум Кредит" новым владельцам.
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"В этом году Банк Хоум Кредит, который теперь является полностью российской компанией, анонсирует свой обновленный корпоративный стиль. Вскоре банк официально станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: "Хоум Банк", - сообщает пресс-служба банка.
Кредитная организация при этом сохранит свои фирменные цвета, начертание шрифта в логотипе будет узнаваемым, в само название банка теперь будет писаться кириллицей.
Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сначала, в июле, будут обновлены дистанционные каналы – сайт банка и мобильное приложение. Затем, в четвертом квартале, будут заменены вывески в отделениях и оклеены банкоматы.
"Отдельно хотим отметить, что клиентам не нужно будет менять свои банковские карты, они продолжат действовать до срока окончания", - отметили в банке.
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