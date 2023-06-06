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В Саратовской области пропал шестилетний ребенок
В Саратовской области пропал шестилетний ребенок - РИА Новости, 06.06.2023
В Саратовской области пропал шестилетний ребенок
Шестилетний мальчик пропал во вторник в городе Балаково Саратовской области, полиция ведет поиски ребенка, сообщили РИА Новости в областном главке МВД РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:01
2023-06-06T23:01
2023-06-06T23:49
происшествия
саратовская область
балаково
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Шестилетний мальчик пропал во вторник в городе Балаково Саратовской области, полиция ведет поиски ребенка, сообщили РИА Новости в областном главке МВД РФ."По предварительным данным, ребенок возле дома с братьями играл в мячик, братья ушли, а он остался, после этого пропал. Полиция в настоящее время осуществляет поиск мальчика", - сказали в пресс-службе главка.В ведомстве уточнили, что ребенок не вернулся с прогулки домой на улице Братьев Захаровых в Балаково, мальчик был одет в спортивную форму, шорты желто-зелёного цвета.
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происшествия, саратовская область, балаково, россия
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Россия
В Саратовской области пропал шестилетний ребенок
В Саратовской области пропал шестилетний мальчик
САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Шестилетний мальчик пропал во вторник в городе Балаково Саратовской области, полиция ведет поиски ребенка, сообщили РИА Новости в областном главке МВД РФ.
"По предварительным данным, ребенок возле дома с братьями играл в мячик, братья ушли, а он остался, после этого пропал. Полиция в настоящее время осуществляет поиск мальчика", - сказали в пресс-службе главка.
В ведомстве уточнили, что ребенок не вернулся с прогулки домой на улице Братьев Захаровых в Балаково, мальчик был одет в спортивную форму, шорты желто-зелёного цвета.