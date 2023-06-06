https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html

"Азовец"* признался в расстреле машины с мирными жителями, включая детей

"Азовец"* признался в расстреле машины с мирными жителями, включая детей - РИА Новости, 06.06.2023

"Азовец"* признался в расстреле машины с мирными жителями, включая детей

Пленный боевик запрещенной в России украинской террористической группировки "Азов"* признался, что расстрелял в Мариуполе весной 2022 года автомобиль с мирными... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T03:38

2023-06-06T03:38

2023-06-06T07:42

специальная военная операция на украине

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 июн - РИА Новости. Пленный боевик запрещенной в России украинской террористической группировки "Азов"* признался, что расстрелял в Мариуполе весной 2022 года автомобиль с мирными жителями, включая трех детей, следует из видеозаписи его показаний, сделанной корреспондентом РИА Новости.Старший солдат (звание аналогичное ефрейтору) "Азова"* рассказал, что инцидент, в котором также участвовал его сослуживец, произошел 19 марта 2022 года в центре Мариуполя."Нами была обнаружена машина ВАЗ-2109 синего цвета, которая двигалась с позиций, где находился предполагаемый противник. После чего были сделаны предупредительные выстрелы вверх, на что автомобиль не отреагировал, и по команде старшего "Огонь!" мы начали стрелять по машине", - сказал пленный боевик.По его словам, по машине открыли огонь два "азовца"*, каждый сделал примерно по 10 выстрелов. При этом на автомобиле были опознавательные знаки в виде белых ленточек на фарах."В машине находилось двое мужчин — один 50 лет, второй где-то 30 лет, две женщины 50 и 30 лет и трое детей: где-то шесть лет — самый маленький, восемь лет и девочка лет 10-11. Водитель машины умер, также второй пассажир на переднем сиденье находился без движения, и у маленького мальчика было ранение в левое плечо", - рассказал боевик. "Азовец"* заявил, что не знает о дальнейшей судьбе выживших, но слышал, что их якобы передали местным жителям, которые отправили их в работавшую на тот момент городскую больницу.Это не единственное подобное военное преступление, совершенное боевиками "Азова"*. Так, 31 мая Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбатальона, который расстрелял автобус у "Азовстали" и убил четырех мирных жителей.Пятью днями ранее Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима сержанта "Азова"* Михаила Швеца, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230525/azovets-1873983318.html

https://ria.ru/20230524/mariupol-1873868497.html

мариуполь

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