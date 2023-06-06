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Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков" - РИА Новости, 06.06.2023
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23:44 06.06.2023 (обновлено: 23:55 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/rassledovanie-1876605810.html
Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков"
Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков" - РИА Новости, 06.06.2023
Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков"
ООН при расследовании подрыва Каховской ГЭС не должна повторить ошибок, как это произошло в случае с провокацией Украины в Буче и подрывом газопроводов... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:44
2023-06-06T23:55
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украина
василий небензя
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ООН, 6 июн – РИА Новости. ООН при расследовании подрыва Каховской ГЭС не должна повторить ошибок, как это произошло в случае с провокацией Украины в Буче и подрывом газопроводов "Северный поток", заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Мы хотели бы проведения расследования по многим инцидентам, таким как Буча или "Северный поток", но этого не произошло. На сей раз этого не должно повториться", - сказал Небензя журналистам в преддверии заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС."Мы бы хотели, чтобы ООН не допустила ошибок, как это произошло в случае с Бучей и "Северным потоком", - подчеркнул постпред РФ.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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оон, в мире, буча, россия, украина, василий небензя, северный поток
ООН, В мире, Буча, Россия, Украина, Василий Небензя, Северный поток
Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков"

Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков" в ситуации Каховской ГЭС

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 июн – РИА Новости. ООН при расследовании подрыва Каховской ГЭС не должна повторить ошибок, как это произошло в случае с провокацией Украины в Буче и подрывом газопроводов "Северный поток", заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы хотели бы проведения расследования по многим инцидентам, таким как Буча или "Северный поток", но этого не произошло. На сей раз этого не должно повториться", - сказал Небензя журналистам в преддверии заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС.
"Мы бы хотели, чтобы ООН не допустила ошибок, как это произошло в случае с Бучей и "Северным потоком", - подчеркнул постпред РФ.
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