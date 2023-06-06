https://ria.ru/20230606/rassledovanie-1876605810.html

Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков"

Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков" - РИА Новости, 06.06.2023

Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков"

ООН при расследовании подрыва Каховской ГЭС не должна повторить ошибок, как это произошло в случае с провокацией Украины в Буче и подрывом газопроводов... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T23:44

2023-06-06T23:44

2023-06-06T23:55

оон

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северный поток

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ООН, 6 июн – РИА Новости. ООН при расследовании подрыва Каховской ГЭС не должна повторить ошибок, как это произошло в случае с провокацией Украины в Буче и подрывом газопроводов "Северный поток", заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Мы хотели бы проведения расследования по многим инцидентам, таким как Буча или "Северный поток", но этого не произошло. На сей раз этого не должно повториться", - сказал Небензя журналистам в преддверии заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС."Мы бы хотели, чтобы ООН не допустила ошибок, как это произошло в случае с Бучей и "Северным потоком", - подчеркнул постпред РФ.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

буча

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украина

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