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СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО - РИА Новости, 06.06.2023
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04:25 06.06.2023 (обновлено: 11:49 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/pvo-1876346645.html
СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО
СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО
Польша попросила у Великобритании средства ПВО для защиты от ракет, беспилотников и шпионских шаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T04:25
2023-06-06T11:49
польша
великобритания
быдгощ
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Польша попросила у Великобритании средства ПВО для защиты от ракет, беспилотников и шпионских шаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники."Польское правительство попросило Соединенное Королевство о новой поддержке и технологиях в области ПВО, чтобы помочь ему отражать российские ракеты, дроны и шпионские шары", — говорится в публикации.По словам собеседника агентства, Лондон обдумывает ответ на этот запрос. Доказательств, что летательные аппараты принадлежат России, в сообщении нет.В конце апреля польские власти заявили об обнаружении обломков "неопознанного воздушного военного объекта" в окрестностях селения Замость, примерно в 15 километрах от города Быдгощ. Позже оказалось, что это произошло еще 16 декабря и польские военные об этом знали. Кроме того, телеканал TVN заявлял, что над варшавским аэропортом имени Шопена продолжают появляться неопознанные беспилотные летательные аппараты, а в конце прошлой недели радиостанция RMF FM сообщила, что в Польше нашли неизвестный воздушный шар с надписями на кириллице.
https://ria.ru/20230605/patriot-1876327746.html
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польша, великобритания, быдгощ, в мире
Польша, Великобритания, Быдгощ, В мире
СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО

Bloomberg: Варшава просит Лондон о поддержке в области ПВО для защиты от ракет и БПЛА

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британский курсант Королевской военной академии
Британский курсант Королевской военной академии - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британский курсант Королевской военной академии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Польша попросила у Великобритании средства ПВО для защиты от ракет, беспилотников и шпионских шаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Польское правительство попросило Соединенное Королевство о новой поддержке и технологиях в области ПВО, чтобы помочь ему отражать российские ракеты, дроны и шпионские шары", — говорится в публикации.
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По словам собеседника агентства, Лондон обдумывает ответ на этот запрос.
Доказательств, что летательные аппараты принадлежат России, в сообщении нет.
В конце апреля польские власти заявили об обнаружении обломков "неопознанного воздушного военного объекта" в окрестностях селения Замость, примерно в 15 километрах от города Быдгощ. Позже оказалось, что это произошло еще 16 декабря и польские военные об этом знали. Кроме того, телеканал TVN заявлял, что над варшавским аэропортом имени Шопена продолжают появляться неопознанные беспилотные летательные аппараты, а в конце прошлой недели радиостанция RMF FM сообщила, что в Польше нашли неизвестный воздушный шар с надписями на кириллице.
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