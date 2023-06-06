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СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО
СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО
Польша попросила у Великобритании средства ПВО для защиты от ракет, беспилотников и шпионских шаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T04:25
2023-06-06T04:25
2023-06-06T11:49
польша
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быдгощ
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Польша попросила у Великобритании средства ПВО для защиты от ракет, беспилотников и шпионских шаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники."Польское правительство попросило Соединенное Королевство о новой поддержке и технологиях в области ПВО, чтобы помочь ему отражать российские ракеты, дроны и шпионские шары", — говорится в публикации.По словам собеседника агентства, Лондон обдумывает ответ на этот запрос. Доказательств, что летательные аппараты принадлежат России, в сообщении нет.В конце апреля польские власти заявили об обнаружении обломков "неопознанного воздушного военного объекта" в окрестностях селения Замость, примерно в 15 километрах от города Быдгощ. Позже оказалось, что это произошло еще 16 декабря и польские военные об этом знали. Кроме того, телеканал TVN заявлял, что над варшавским аэропортом имени Шопена продолжают появляться неопознанные беспилотные летательные аппараты, а в конце прошлой недели радиостанция RMF FM сообщила, что в Польше нашли неизвестный воздушный шар с надписями на кириллице.
https://ria.ru/20230605/patriot-1876327746.html
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польша, великобритания, быдгощ, в мире
Польша, Великобритания, Быдгощ, В мире
СМИ: Варшава просит Лондон предоставить поддержку в области ПВО
Bloomberg: Варшава просит Лондон о поддержке в области ПВО для защиты от ракет и БПЛА