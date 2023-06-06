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Пушкинский день в Ульяновске отметили телемостом "Великое русское слово" - РИА Новости, 06.06.2023
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14:10 06.06.2023 (обновлено: 14:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/pushkin-1876473321.html
Пушкинский день в Ульяновске отметили телемостом "Великое русское слово"
Пушкинский день в Ульяновске отметили телемостом "Великое русское слово" - РИА Новости, 06.06.2023
Пушкинский день в Ульяновске отметили телемостом "Великое русское слово"
Телемост "Великое русское слово" с представителями систем образования зарубежных стран, заинтересованных в изучении русского языка и русской литературы, провели РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:10
2023-06-06T14:12
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телемост "Великое русское слово" с представителями систем образования зарубежных стран, заинтересованных в изучении русского языка и русской литературы, провели в Ульяновском государственном педагогическом университете 6 июня.После приветственного обращения ректоров и руководителей к участникам мероприятия сообщение на тему "Порядок слов в русском предложении" сделал заведующий кафедрой русского языка, литературы и журналистики УлГПУ, доктор филологических наук, член Союза писателей России Владимир Артамонов.Студенты УлГПУ прочитали отрывки из повести "Капитанская дочка" на русском, английском и французском языках.Стихотворения А.С. Пушкина на русском языке продекламировали иностранные студенты и слушатели подготовительного отделения УлГПУ из Египта, Судана, Конго, Йемена, Афганистана. К ним по видеосвязи присоединилась молодежь из Китая, Египта, Киргизии, Узбекистана."Мне очень нравится русский язык, я с удовольствием его изучаю, планирую в дальнейшем поступать в один из российских вузов", - поделилась слушатель подготовительного отделения для иностранных граждан УлГПУ Шаза Эльбадуэй. Она прочитала для участников телемоста стихотворение Николая Рачкова "Русское слово".Участники телемоста из различных стран показали свой интерес к русскому языку, на котором говорит каждый шестой человек в мире, а по количеству переведенных литературных произведений русский язык занимает четвертое место в мире. Особое внимание было уделено стихам и прозе родоначальника современного русского литературного языка – Александра Сергеевича Пушкина."В Год педагога и наставника особое внимание в нашем вузе уделяется преподаванию русского языка в аспекте культуры речи, речевой коммуникации и риторики. Мы рады, что можем транслировать свое отношение к русскому языку как к важнейшему направлению образования на иностранную аудиторию. В апреле наш вуз открыл Центр образования на русском языке в Каире на базе Образовательного центра "Олимп", ведутся переговоры об открытии аналогичных центров в Эфиопии и Джибути. Действует соглашение о сотрудничестве между УлГПУ и Хунаньским первым педагогическим университетом имени. Этот телемост подтверждает высокую заинтересованность наших зарубежных партнеров в изучении русского языка", - сказал ректор УлГПУ Игорь Петрищев.Участие в телемосте, приуроченном ко Дню русского языка, приняли преподаватели и студенты Хунаньского первого педагогического университета (Китайская Народная Республика), Иссык-Кульского государственного университета (Республика Киргизия), Самаркандского госуниверситета, Узбекско-Финского педагогического института Самаркандской области, (Республика Узбекистан), преподаватели и ученики 5-10 классов образовательного центра "Олимп" в Каире (Арабская Республика Египет) и других образовательных организаций Эфиопии, Туниса, Камеруна.Со стороны Ульяновского педуниверситета в телемосте участвовали преподаватели и студенты факультета иностранных языков, историко-филологического факультета, слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество

Пушкинский день в Ульяновске отметили телемостом "Великое русское слово"

© Ульяновский педуниверситетТелемост "Великое русское слово"
Телемост Великое русское слово
© Ульяновский педуниверситет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телемост "Великое русское слово" с представителями систем образования зарубежных стран, заинтересованных в изучении русского языка и русской литературы, провели в Ульяновском государственном педагогическом университете 6 июня.
После приветственного обращения ректоров и руководителей к участникам мероприятия сообщение на тему "Порядок слов в русском предложении" сделал заведующий кафедрой русского языка, литературы и журналистики УлГПУ, доктор филологических наук, член Союза писателей России Владимир Артамонов.
© Ульяновский педуниверситетТелемост "Великое русское слово"
Телемост Великое русское слово
© Ульяновский педуниверситет
Телемост "Великое русское слово"
Студенты УлГПУ прочитали отрывки из повести "Капитанская дочка" на русском, английском и французском языках.
Стихотворения А.С. Пушкина на русском языке продекламировали иностранные студенты и слушатели подготовительного отделения УлГПУ из Египта, Судана, Конго, Йемена, Афганистана. К ним по видеосвязи присоединилась молодежь из Китая, Египта, Киргизии, Узбекистана.
© Ульяновский педуниверситетТелемост "Великое русское слово"
Телемост Великое русское слово
© Ульяновский педуниверситет
Телемост "Великое русское слово"
"Мне очень нравится русский язык, я с удовольствием его изучаю, планирую в дальнейшем поступать в один из российских вузов", - поделилась слушатель подготовительного отделения для иностранных граждан УлГПУ Шаза Эльбадуэй. Она прочитала для участников телемоста стихотворение Николая Рачкова "Русское слово".
© Ульяновский педуниверситетТелемост "Великое русское слово"
Телемост Великое русское слово
© Ульяновский педуниверситет
Телемост "Великое русское слово"
Участники телемоста из различных стран показали свой интерес к русскому языку, на котором говорит каждый шестой человек в мире, а по количеству переведенных литературных произведений русский язык занимает четвертое место в мире. Особое внимание было уделено стихам и прозе родоначальника современного русского литературного языка – Александра Сергеевича Пушкина.
© Ульяновский педуниверситетТелемост "Великое русское слово"
Телемост Великое русское слово
© Ульяновский педуниверситет
Телемост "Великое русское слово"
"В Год педагога и наставника особое внимание в нашем вузе уделяется преподаванию русского языка в аспекте культуры речи, речевой коммуникации и риторики. Мы рады, что можем транслировать свое отношение к русскому языку как к важнейшему направлению образования на иностранную аудиторию. В апреле наш вуз открыл Центр образования на русском языке в Каире на базе Образовательного центра "Олимп", ведутся переговоры об открытии аналогичных центров в Эфиопии и Джибути. Действует соглашение о сотрудничестве между УлГПУ и Хунаньским первым педагогическим университетом имени. Этот телемост подтверждает высокую заинтересованность наших зарубежных партнеров в изучении русского языка", - сказал ректор УлГПУ Игорь Петрищев.
© Ульяновский педуниверситетТелемост "Великое русское слово"
Телемост Великое русское слово
© Ульяновский педуниверситет
Телемост "Великое русское слово"
Участие в телемосте, приуроченном ко Дню русского языка, приняли преподаватели и студенты Хунаньского первого педагогического университета (Китайская Народная Республика), Иссык-Кульского государственного университета (Республика Киргизия), Самаркандского госуниверситета, Узбекско-Финского педагогического института Самаркандской области, (Республика Узбекистан), преподаватели и ученики 5-10 классов образовательного центра "Олимп" в Каире (Арабская Республика Египет) и других образовательных организаций Эфиопии, Туниса, Камеруна.
Со стороны Ульяновского педуниверситета в телемосте участвовали преподаватели и студенты факультета иностранных языков, историко-филологического факультета, слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан.
 
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