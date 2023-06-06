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Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 06.06.2023

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке украинских правоохранителей захватили храм канонической Украинской православной... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:37

2023-06-06T12:37

2023-06-06T13:20

религия

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке украинских правоохранителей захватили храм канонической Украинской православной церкви в селе в Ровненской области, сообщили в Telegram-канале в Ровненской епархии УПЦ. "Храм в селе Хоров захватили сторонники ПЦУ при поддержке правоохранителей. В церковь зашла комиссия, в которую вошли только члены общины ПЦУ и известный на Ровенщине историк Николай Бендюк. Ни представителей власти, ни представителей общины Украинской православной церкви в состав наскоро созданной комиссии не включили", - говорится в заявлении Ровненской епархии УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html

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