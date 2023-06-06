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Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 06.06.2023
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Религия
 
12:37 06.06.2023 (обновлено: 13:20 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ptsu-1876440459.html
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 06.06.2023
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке украинских правоохранителей захватили храм канонической Украинской православной... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:37
2023-06-06T13:20
религия
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
ровненская область
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке украинских правоохранителей захватили храм канонической Украинской православной церкви в селе в Ровненской области, сообщили в Telegram-канале в Ровненской епархии УПЦ. "Храм в селе Хоров захватили сторонники ПЦУ при поддержке правоохранителей. В церковь зашла комиссия, в которую вошли только члены общины ПЦУ и известный на Ровенщине историк Николай Бендюк. Ни представителей власти, ни представителей общины Украинской православной церкви в состав наскоро созданной комиссии не включили", - говорится в заявлении Ровненской епархии УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html
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украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, ровненская область
Религия, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Ровненская область
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области

В Ровненской епархии УПЦ сообщили о захвате храма в селе Хоров сторонниками ПЦУ

© Фото : Рівненська єпархія УПЦЗахват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина
Захват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Рівненська єпархія УПЦ
Захват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке украинских правоохранителей захватили храм канонической Украинской православной церкви в селе в Ровненской области, сообщили в Telegram-канале в Ровненской епархии УПЦ.
"Храм в селе Хоров захватили сторонники ПЦУ при поддержке правоохранителей. В церковь зашла комиссия, в которую вошли только члены общины ПЦУ и известный на Ровенщине историк Николай Бендюк. Ни представителей власти, ни представителей общины Украинской православной церкви в состав наскоро созданной комиссии не включили", - говорится в заявлении Ровненской епархии УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинаРовненская область
 
 
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