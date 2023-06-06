https://ria.ru/20230606/psb-1875033673.html

ПСБ: программа льготного жилья для работников ОПК поможет развитию отрасли

ПСБ: программа льготного жилья для работников ОПК поможет развитию отрасли - РИА Новости, 06.06.2023

ПСБ: программа льготного жилья для работников ОПК поможет развитию отрасли

ОПК продолжает наращивать объемы выпуска продукции и модернизирует производство, разрабатывает и внедряет новые технологии. А для этого нужны люди: не только... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:17

2023-06-06T09:17

2023-06-06T09:17

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ОПК продолжает наращивать объемы выпуска продукции и модернизирует производство, разрабатывает и внедряет новые технологии. А для этого нужны люди: не только инженеры и ученые, но и рабочие высокой квалификации. О том, как банковские механизмы помогают привлечь и удержать на предприятиях "оборонки" востребованных специалистов, в интервью РИА Новости рассказал старший вице-президент, директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ Сергей Добрин.- На фоне роста объемов гособоронзаказа, выхода на серийное производство новейших изделий предприятиям ОПК не обойтись без увеличения кадрового состава. Отмечается ли сегодня в отрасли дефицит кадров? Как он преодолевается?- Стратегически важные для страны предприятия ОПК, да и отрасль в целом, сегодня активно наращивают выпуск, выходят на новый уровень технологического развития. Поэтому на рынке труда наблюдается жесткая конкурентная борьба за высококвалифицированные научные и инженерно-технические кадры. Также в ОПК растет спрос на традиционные рабочие специальности: токарей, слесарей, фрезеровщиков, станочников широкого профиля. Поэтому перед предприятиями отрасли стоит непростая задача: не только привлечь ценного работника для выполнения конкретного заказа, но и мотивировать его на долгосрочное сотрудничество. В этих условиях социально-значимые проекты для ПСБ как опорного банка оборонной промышленности являются приоритетными.ПСБ организовал отдельное заседание экспертного совета по поддержке ОПК при комитете Госдумы по промышленности и торговле по вопросам кадровой поддержки отрасли. На нем сформировали оперативный план, включающий как финансовые, так и нефинансовые меры. Среди финансовых – повышение уровня дохода сотрудников, стимулирующие стипендии, например, за внедрение новых разработок, участие в жилищной программе, организация отдыха и другие. Также были зафиксированы различные рекомендации по повышению эффективности подготовки кадров для ОПК.При этом ПСБ не только создает площадку для конструктивного диалога по возможным решениям в этой области, но и сам активно работает с предприятиями по созданию мотивационных программ для привлечения высококвалифицированных специалистов. В частности, совместно с оборонными предприятиями мы реализуем программу в области жилищного строительства, которая уже стала одним из значимых факторов для развития отрасли.- Как работает программа ПСБ по строительству жилья для работников ОПК?- Банк запустил комплексную программу финансирования строительства жилья для нужд предприятий ОПК и участников гособоронзаказа. В рамках программы мы предоставляем застройщику финансирование в виде инвестиционного кредита в размере до 90% стоимости проекта. В свою очередь, сотрудники предприятий ОПК получают возможность купить квартиры по ценам существенно ниже рыночных.- За счет чего снижается стоимость жилья для сотрудников предприятий?- Снизить стоимость жилья удается благодаря сразу нескольким факторам. Так, наличие на крупном предприятии большого количества работников, желающих приобрести жилье, обеспечивает готовый спрос на квартиры и наполнение эскроу-счетов. Это позволяет застройщику обслуживать кредит по льготной ставке, вплоть до 0,01% годовых. Еще одним фактором снижения девелоперской наценки является исключение из бюджета проекта рекламных и маркетинговых расходов.При наличии поддержки правительства региона, включении строительных проектов в различные федеральные и региональные программы из цены квадратного метра исключается стоимость земельного участка под строительство и подключения к инженерным сетям и коммуникациям. Землю под строительство застройщику предоставляет предприятие ОПК из своих непрофильных активов, оно же может обеспечить подключение к действующей инфраструктуре. Если такой возможности у предприятия нет, реализации проекта могут помочь местные власти. Например, регион может признать инвестиционный проект строительства жилья приоритетным, выделив без торгов землю по минимальной стоимости и обеспечив за свой счет создание коммуникаций и инфраструктуры. По такой схеме, например, планируется развитие проекта по строительству жилья для работников двигателестроительного кластера в Перми. Регионы активно подключаются к нашей программе, поскольку они также заинтересованы в эффективной работе оборонных предприятий и в улучшении условий жизни граждан на своей территории. Более того, существует возможность совмещения нашей программы с действующими региональными инструментами, например, с программами по расселению или обеспечению жильем работников бюджетной сферы.И, конечно, снижение стоимости жилья для конечного потребителя обеспечивается мотивационными программами самого предприятия, по которым оно, например, выплачивает за работника первый взнос за квартиру или проценты по льготной ипотеке. В итоге квартира продается с существенным дисконтом к рыночной цене, который может составлять от 15% до 50% в зависимости от региона.- Какие квартиры предлагаются сотрудникам предприятий "оборонки"?- Нам очень важно создать комфортные условия жизни для работников и их семей. Поэтому приоритет отдается просторным двух- и трехкомнатным квартирам с современной планировкой и дополнительными площадями общего пользования. В зданиях предусматриваются общие помещения для занятий спортом, возможна интеграция с системами "умного" дома. Мы рассматриваем проекты комплексной застройки с одновременным возведением школ, детских садиков и зон для отдыха, а также улучшением транспортной доступности.- По какому принципу банк выбирает застройщика для реализации совместных проектов с предприятиями ОПК?- Финансирование наших проектов осуществляется в рамках 214-ФЗ, регулирующего участие в долевом строительстве, поэтому застройщик, в первую очередь, должен соответствовать требованиям этого закона. Это могут быть как крупные застройщики, так и небольшие региональные девелоперские компании. Главное, чтобы девелопер имел успешный опыт возведения жилых домов и участвовал в бюджете проекта. Причем это участие может быть минимальным: иногда достаточно средств, вложенных в проектирование.Наша программа представляет интерес, в том числе, и для строительных компаний. Банк обеспечивает застройщику готовый платежеспособный спрос на будущее жилье и гарантирует финансирование по низким ставкам. Застройщику остается заключить договоры долевого участия с согласованным списком работников по фиксированной цене, создать проект и построить дом в оговоренные сроки.- Насколько жилищная программа ПСБ востребована? Много ли проектов реализуется? Есть ли уже завершенные?- Мы видим большую заинтересованность со стороны предприятий. За неполных два года действия программы к ней подключилось большинство ведущих оборонных предприятий по всей России, с которыми заключено более 30 соглашений о сотрудничестве. Так, в рамках соглашения с Объединенной судостроительной корпорацией запланированы совместные программы по строительству домов для работников ее дочерних предприятий - уже реализуются два проекта в Северодвинске на 370 квартир.Готовимся запустить финансирование строительства жилого комплекса для сотрудников предприятий двигателестроительного кластера в Перми. В Рыбинске Ярославской области с застройщиком реализуем проект возведения жилья для сотрудников "ОДК - Сатурн", входящей в государственную корпорацию "Ростех".Сейчас ведем переговоры с региональными властями и руководством предприятий ОПК города Самары, обсуждаем реализацию масштабного жилого комплекса для сотрудников крупнейших оборонных предприятий региона.Из реализованных проектов могу выделить строительство жилого дома в подмосковном Реутове. Один из корпусов жилого комплекса был сдан в феврале этого года: около 100 человек получили ключи от квартир, стоимость которых примерно на треть ниже рыночной.Отмечу, что для предприятия ОПК реализация такого социального проекта не несет никаких финансовых затрат. Для предприятия это, в первую очередь, механизм повышения лояльности действующих сотрудников и привлечения новых специалистов.- Какие планы по этому направлению деятельности банка в ближайшее время?- В 2023 году по нашей программе должно быть введено в эксплуатацию свыше трех тысяч квартир для работников ОПК. Мы продолжаем вести переговоры с правительствами субъектов и предприятиями ОПК и готовы к новым проектам.

https://ria.ru/20221122/opk-1833455777.html

https://ria.ru/20230417/finansirovanie-1865843758.html

https://ria.ru/20221115/ipoteka-1831610835.html

https://ria.ru/20230406/nagrady-1863421319.html

https://ria.ru/20230207/finansirovanie-1850337871.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, интервью, жилье