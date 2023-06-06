https://ria.ru/20230606/protest-1876597941.html

Полиция прогнала протестующих с площади Италии в Париже

Полиция прогнала протестующих с площади Италии в Париже - РИА Новости, 06.06.2023

Полиция прогнала протестующих с площади Италии в Париже

Полиция в Париже зачистила площадь Италии от последних протестующих, частично применив слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T22:20

2023-06-06T22:20

2023-06-06T22:20

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ПАРИЖ, 6 июн – РИА Новости. Полиция в Париже зачистила площадь Италии от последних протестующих, частично применив слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. Манифестация в Париже во вторник разделилась на несколько колонн, следующих по разным улицам за фургонами восьми ведущих французских профсоюзов – CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires и FSU. Ряд из них прошел мирно, в другой протестующие подожгли строительный фургон, который они вытащили на середину улицы, устроив костер, что привело к стычкам протестующих с правоохранительными органами. После того, как колонны манифестантов завершили шествие, некоторые протестующие заняли площадь Италии. Часть из них расположилась на газонах, некоторые даже залезли в фонтан на площади. Около часа спустя правоохранители начали разгон мирно находящихся на площади людей. В отдельных случаях полиция начала грубо оттаскивать их и даже применила слезоточивый газ. Парижская префектура сообщила, что на манифестации в столице были задержаны 28 человек. Во вторник по всей Франции прошли протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В Нанте, Ренне, Тулузе и Лионе начались столкновения протестующих со стражами правопорядка, полиция применила слезоточивый газ. Четырнадцатая общенациональная акция "весьма вероятно" станет последней протестной акцией против повышения пенсионного возраста в стране, о чем ранее во вторник сообщил глава ведущего профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже.

https://ria.ru/20230531/aktivist-1875220836.html

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