https://ria.ru/20230606/prilepin-1876499557.html
Источник сообщил, что Прилепина представят к ордену Мужества
Источник сообщил, что Прилепина представят к ордену Мужества - РИА Новости, 06.06.2023
Источник сообщил, что Прилепина представят к ордену Мужества
Сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина представят к награждению орденом Мужества, рассказал РИА Новости источник, знакомый... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:33
2023-06-06T15:33
2023-06-06T15:33
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина представят к награждению орденом Мужества, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Да, реально", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Собеседник отметил, что сейчас ждут, когда придут необходимые документы. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230529/prilepin-1874912195.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Источник сообщил, что Прилепина представят к ордену Мужества
Источник сообщил о подготовке документов для представления Прилепина к ордену Мужества