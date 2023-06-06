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В Белоруссии вынесли приговор выданной Россией женщине - РИА Новости, 06.06.2023
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18:46 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/prigovor-1876561992.html
В Белоруссии вынесли приговор выданной Россией женщине
В Белоруссии вынесли приговор выданной Россией женщине - РИА Новости, 06.06.2023
В Белоруссии вынесли приговор выданной Россией женщине
Минский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы Яну Пинчук, ранее выданную Россией по ходатайству белорусского надзорного ведомства. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:46
2023-06-06T18:46
в мире
россия
минск
генеральная прокуратура рф
белоруссия
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Минский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы Яну Пинчук, ранее выданную Россией по ходатайству белорусского надзорного ведомства. "Прокуратура города Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летней гражданки Республики Беларусь Яны Пинчук, ранее выданной по ходатайству Генеральной прокуратуры Республики Беларусь из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Белоруссии. "По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (свыше 1260 долларов - ред.)", - отметили в ведомстве. Пинчук, объявленная в Белоруссии в розыск, была арестована в Санкт-Петербурге в начале ноября 2021 года. Генпрокуратура России 29 марта 2022 года постановила выдать Пинчук правоохранительным органам Белоруссии для привлечения к уголовной ответственности по статьям о разжигании социальной вражды или розни; призывах к действиям во вред национальной безопасности; создании экстремистского объединения. Санкт-Петербургский горсуд 1 июня признал законным решение Генпрокуратуры. По версии следствия, в 2020 году Пинчук была администратором телеграм-канала "Витебск 97%" и с целью возбуждения социальной вражды разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка группы лиц, принадлежащих к сотрудникам правоохранительным органов и органов власти. Также она разместила текстовые сообщения экстремистского характера.
https://ria.ru/20230606/sovbez-1876549287.html
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в мире, россия, минск, генеральная прокуратура рф, белоруссия
В мире, Россия, Минск, Генеральная прокуратура РФ, Белоруссия
В Белоруссии вынесли приговор выданной Россией женщине

Минский суд приговорил выданную Россией гражданку Пинчук к 12 годам лишения свободы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Минский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы Яну Пинчук, ранее выданную Россией по ходатайству белорусского надзорного ведомства.
"Прокуратура города Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летней гражданки Республики Беларусь Яны Пинчук, ранее выданной по ходатайству Генеральной прокуратуры Республики Беларусь из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.
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"По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (свыше 1260 долларов - ред.)", - отметили в ведомстве.
Пинчук, объявленная в Белоруссии в розыск, была арестована в Санкт-Петербурге в начале ноября 2021 года. Генпрокуратура России 29 марта 2022 года постановила выдать Пинчук правоохранительным органам Белоруссии для привлечения к уголовной ответственности по статьям о разжигании социальной вражды или розни; призывах к действиям во вред национальной безопасности; создании экстремистского объединения. Санкт-Петербургский горсуд 1 июня признал законным решение Генпрокуратуры.
По версии следствия, в 2020 году Пинчук была администратором телеграм-канала "Витебск 97%" и с целью возбуждения социальной вражды разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка группы лиц, принадлежащих к сотрудникам правоохранительным органов и органов власти. Также она разместила текстовые сообщения экстремистского характера.
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