https://ria.ru/20230606/prigovor-1876379664.html

Прокуратура обжаловала приговор Ройзману* по делу о дискредитации армии

Прокуратура обжаловала приговор Ройзману* по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 06.06.2023

Прокуратура обжаловала приговор Ройзману* по делу о дискредитации армии

Свердловская прокуратура обжаловала приговор, вынесенный бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*, но суд не принял жалобу, сообщили в Октябрьском районном... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:53

2023-06-06T09:53

2023-06-06T11:28

происшествия

екатеринбург

евгений ройзман

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Свердловская прокуратура обжаловала приговор, вынесенный бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*, но суд не принял жалобу, сообщили в Октябрьском районном суде. Согласно материалам судебного делопроизводства, прокурор подал апелляционное представление 5 июня. Но, как уточнили в пресс-службе суда, его вернули для пересоставления. Пока что приговор не вступил в законную силу.Ройзмана* обвиняли по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил". По версии следствия, в ролике на YouTube-канале от июля прошлого года он, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии.Девятнадцатого мая Октябрьский суд признал его виновным и назначил штраф в 260 тысяч рублей. До вступления приговора в силу для Ройзмана* сохраняется запрет определенных действий, но затем его отменят. Примечательно, что гособвинитель просил для бывшего мэра ровно такого же наказания — штрафа в 260 тысяч рублей. При этом он счел смягчающими обстоятельствами благотворительную деятельность Ройзмана*, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики. Сам подсудимый после оглашения приговора заявлял, что не планирует его обжаловать. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230602/shtraf-1875767913.html

https://ria.ru/20230518/grebenschikov-1872693404.html

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происшествия, екатеринбург, евгений ройзман, россия