https://ria.ru/20230606/potolok-1875860803.html

"Ничего не работает": в Европе признали провал ценового потолка

"Ничего не работает": в Европе признали провал ценового потолка - РИА Новости, 06.06.2023

"Ничего не работает": в Европе признали провал ценового потолка

Соблюдать ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты практически невозможно, констатируют аналитики. Европа покупает сырье по рыночной стоимости... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:00

2023-06-06T08:00

2023-06-06T08:11

экономика

россия

китай

индия

евросоюз

g7

международное энергетическое агентство

ценовой потолок

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Соблюдать ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты практически невозможно, констатируют аналитики. Европа покупает сырье по рыночной стоимости через третьи руки. Доходы Москвы от экспорта растут, бюджет исправно пополняется. Почему запреты не помогли Западу — в материале РИА Новости.Дал сбойПотолок в 60 долларов за баррель установили в декабре, в дополнение к нефтяному эмбарго. Спустя полгода подвели первые итоги. По данным финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), доходы России от экспорта нефти в феврале — апреле выросли на 14 процентов, достигнув максимума с ноября.Отчет опубликовали спустя неделю после саммита в Хиросиме, где лидеры G7 заявили: "Ограничение цен эффективно, Москва теряет деньги, а падение котировок нефти и газа идет всем на пользу".Оказалось, все не совсем так. Как отмечают в СREA, виной тому — неспособность так называемой коалиции ценового потолка реально влиять на ситуацию."ЕС даже не смог выполнить обязательство пересматривать ограничения каждые два месяца, гарантируя, что они ниже рынка. Это явный признак того, что механизм не действует", — констатировали в CREA.Действуем по ситуацииВ феврале отечественные компании заработали на нефти и газе на 22,5 процента больше, чем в январе. Соответственно, и у российского бюджета прибавка от экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых — 21,5 процента.Экспорт нефти в марте — рекордный за три года: 8,1 миллиона баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это принесло 12,7 миллиарда долларов (в феврале было 11,7).Прогнозируемый среднегодовой показатель — 10,6 миллиона баррелей в сутки. Это при сокращении добычи на 530 тысяч "бочек" в день. Все это результат успешного переориентирования с европейского на азиатский и ближневосточный рынки.Сказать, что санкции неощутимы, конечно, нельзя. Торговать приходится с большими дисконтами, и бюджет, скорее всего, останется дефицитным, уточняют в СREA."Однако Россия впервые смогла экспортировать свой основной сорт сырой нефти по ценам, которые систематически превышали предельный уровень, установленный США, ЕС и союзниками", — подчеркивают авторы отчета.В мае ждут еще более позитивной динамики."После дна в январе налоговые поступления восстановились", — констатируют в CREA.С момента введения в ЕС нефтяного эмбарго, а также ценового потолка Москва заработала порядка 58 миллиардов евро (62,5 миллиарда долларов) от экспорта сырья по морю. Хотя западным компаниям запретили страховать танкеры с российской нефтью, которая продается дороже 60 долларов.Не рассчитали силЭксперты сразу предупреждали: ничего у G7 не получится. Как отмечало агентство OilPrice, коалиция ценового потолка недостаточно широка, чтобы добиться нужного эффекта.Так, туда не удалось втянуть ни Китай, ни Индию — двух крупнейших клиентов России.А Япония слишком зависит от импорта любых энергоресурсов. В итоге из черного списка исключили нефть, экспортируемую по "Сахалину-2".Чужие интересыБолее того, в ЕС принялись закупать российское сырье в обход собственных санкций — через страны Азии и Ближнего Востока. Это касается и дизтоплива. Процветает реэкспорт. В частности, Индия в феврале приобрела нефти на 90 процентов больше, чем обычно, нарастив поставки в Европу. Так же поступил Китай.Да, дисконт серьезный, но и объемы огромные. Европейцы же покупают топливо по рыночным ценам."Помимо хотелок "Большой семерки", есть интересы других стран. Нефти нужно много, особенно Китаю и Индии. Да и Пакистану. А Россия готова продавать сырье на разумных условиях", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Плевать хотели"Вдобавок "коалиция" не в состоянии решить проблему смесей. В море танкеры с российской нефтью закачивают другие сорта. Если на них приходится более половины, партия юридически защищена от санкций. На такие "коктейли" в Европе давно подсели."У России огромный теневой танкерный флот, который плевать хотел на указания из Вашингтона и Брюсселя. В итоге запрещенное сырье бурными потоками течет по миру, наглядно демонстрируя тщетность усилий западных политиков", — подчеркивает Хазанов.Помимо китайских и индийских компаний, Россию негласно поддерживают арабы, которых стратегические приоритеты США и Европейского союза совершенно не волнуют, добавляет аналитик.Что дальшеСREA рекомендует странам "Семерки" срочно со всем этим разобраться."Необходимо усилить соблюдение предельных цен и снизить их, если инициаторы такой политики хотят добиться эффекта", — пишут авторы доклада.По их мнению, нужно опустить потолок до 30 долларов за баррель — "это ближе к себестоимости добычи в России, но достаточно, чтобы обеспечить поставки на мировые рынки". По подсчетам, тогда бы доходы Москвы сократились на 37 процентов.Наблюдатели считают подобные предложения бредовыми фантазиями: Россия не станет отдавать нефть за бесценок."Если в Европейском союзе решатся на столь рискованную авантюру, то его чиновникам, ударными темпами разрушающим экономику Старого Света, останется только бежать куда глаза глядят. Прекращение поставок из России хотя бы на месяц означает не только дикий рост цен, длинные очереди на автозаправках, но и кучу сопутствующих проблем — от подорожания продуктов до сбоев в работе общественного транспорта", — отмечает Хазанов.Перенастройка рынка показала: глобальная энергетическая система гораздо более гибкая, чем предполагали в G7. И отнюдь не завязана на инфраструктуру Запада.

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https://ria.ru/20230413/evropa-1864896921.html

https://ria.ru/20230519/neft-1872993042.html

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

https://ria.ru/20230518/neft-1872576690.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, китай, индия, евросоюз, g7, международное энергетическое агентство, ценовой потолок