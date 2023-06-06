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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Артемовска
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 06.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Артемовска
В районе Артемовска за сутки российскими подразделениями в ходе боев уничтожено более 260 украинских военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:41
2023-06-06T17:41
2023-06-06T17:54
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В районе Артемовска за сутки российскими подразделениями в ходе боев уничтожено более 260 украинских военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В ходе боев за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО "Град", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", одна самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - сказали в ведомстве.
артемовск
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артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 260 военных в ходе боев в районе Артемовска