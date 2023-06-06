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Байден и премьер Дании обсудили помощь Украине, включая оружие и обучение
Байден и премьер Дании обсудили помощь Украине, включая оружие и обучение - РИА Новости, 06.06.2023
Байден и премьер Дании обсудили помощь Украине, включая оружие и обучение
Президент США Джо Байден и премьер Дании Метте Фредериксен на прошедших переговорах обсудили помощь Украине, включая поставки оружия и обучение, а также... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T04:17
2023-06-06T04:17
2023-06-06T04:17
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метте фредериксен
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в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер Дании Метте Фредериксен на прошедших переговорах обсудили помощь Украине, включая поставки оружия и обучение, а также усиление безопасности в рамках НАТО, заявили в Белом доме. "Лидеры обсудили непоколебимую помощь Украине… Президент Байден приветствовал выделение Данией значительной помощи по безопасности Украине и лидирующую роль в обучении украинских пилотов", - говорится в сообщении. Кроме того, Байден и Фредериксен обсудили общие "усилия как союзников по НАТО и близких партнеров для укрепления трансатлантической безопасности, которая будет больше расширена" за счет двустороннего соглашения о кооперации в оборонной сфере. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, джо байден, нато, метте фредериксен, сергей лавров, россия, дания, в мире
Украина, Джо Байден, НАТО, Метте Фредериксен, Сергей Лавров, Россия, Дания, В мире
Байден и премьер Дании обсудили помощь Украине, включая оружие и обучение
Белый дом: Байден и премьер Дании обсудили поставки оружия Украине и обучение бойцов ВСУ