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ООН заявила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС

ООН заявила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

ООН заявила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС

ООН готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС, но это "будет непросто", заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН по... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T23:17

2023-06-06T23:17

2023-06-06T23:33

оон

разрушение каховской гэс

в мире

россия

мартин гриффитс

каховская гэс

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ООН, 6 июн - РИА Новости. ООН готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС, но это "будет непросто", заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс."Мы готовы сделать все возможное для того, чтобы достичь всех, кто оказался затронут и нуждается в помощи, но это будет непросто", - сказал заместитель генсека. По его словам, ООН "крайне озабочена положением людей в поврежденных территориях, с которыми сейчас нет связи, и готова в любой момент направить представителей и сотрудников гуманитарных миссий в контролируемые Россией территории", - сказал замгенсека ООН.

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