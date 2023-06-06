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ООН заявила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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23:17 06.06.2023 (обновлено: 23:33 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/pomosch-1876603824.html
ООН заявила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС
ООН заявила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
ООН заявила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС
ООН готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС, но это "будет непросто", заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН по... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:17
2023-06-06T23:33
оон
разрушение каховской гэс
в мире
россия
мартин гриффитс
каховская гэс
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ООН, 6 июн - РИА Новости. ООН готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС, но это "будет непросто", заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс."Мы готовы сделать все возможное для того, чтобы достичь всех, кто оказался затронут и нуждается в помощи, но это будет непросто", - сказал заместитель генсека. По его словам, ООН "крайне озабочена положением людей в поврежденных территориях, с которыми сейчас нет связи, и готова в любой момент направить представителей и сотрудников гуманитарных миссий в контролируемые Россией территории", - сказал замгенсека ООН.
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оон, разрушение каховской гэс, в мире, россия, мартин гриффитс, каховская гэс
ООН, Разрушение Каховской ГЭС, В мире, Россия, Мартин Гриффитс, Каховская ГЭС
ООН заявила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС

ООН заявила о готовности помогать пострадавшим в зоне разрушений Каховской ГЭС

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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ООН, 6 июн - РИА Новости. ООН готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС, но это "будет непросто", заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс.
"Мы готовы сделать все возможное для того, чтобы достичь всех, кто оказался затронут и нуждается в помощи, но это будет непросто", - сказал заместитель генсека. По его словам, ООН "крайне озабочена положением людей в поврежденных территориях, с которыми сейчас нет связи, и готова в любой момент направить представителей и сотрудников гуманитарных миссий в контролируемые Россией территории", - сказал замгенсека ООН.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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ООНРазрушение Каховской ГЭСВ миреРоссияМартин ГриффитсКаховская ГЭС
 
 
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