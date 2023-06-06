https://ria.ru/20230606/pomosch-1876507006.html
Жительницы башкирского села шьют для участников СВО футболки и толстовки
Жительницы башкирского села шьют для участников СВО футболки и толстовки - РИА Новости, 06.06.2023
Жительницы башкирского села шьют для участников СВО футболки и толстовки
Жительницы села Стерлибашево в Башкирии шьют футболки и толстовки для участников спецоперации, сообщила руководитель швейной мастерской Эльвира Хамидуллина на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:57
2023-06-06T15:57
2023-06-06T15:57
надежные люди
сибай
абзелиловский район
общество
республика башкортостан
красный луч
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УФА, 6 июн – РИА Новости. Жительницы села Стерлибашево в Башкирии шьют футболки и толстовки для участников спецоперации, сообщила руководитель швейной мастерской Эльвира Хамидуллина на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "После небольшого перерыва наша волонтерская мастерская продолжает работу. С новыми силами, с оптимизмом швеи сели за машинки, принялись шить. Сейчас продолжаем кроить и шить футболки, толстовки. Параллельно клеим по ночам на изделия наклейки с нашей символикой", - написала руководитель цеха "Шьем для своих" в Стерлибашевском районе Эльвира Хамидуллина. По ее словам, сельчане намерены также сшить постельное белье для детских больниц луганского города Красный Луч. "Представители нашего объединения успели побывать с выставкой наших изделий на двух мероприятиях: Инвестиционный Сабантуй в Сибае, а также Сабантуй в Абзелиловском районе. Гости и организаторы мероприятий высоко оценили наши выставочные изделия! Но для нас главное, чтобы нашим ребятам в зоне СВО, для которых мы шьем, все нравилось", - сообщила Хамидуллина.
https://ria.ru/20230605/studentka-1876177860.html
сибай
абзелиловский район
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибай, абзелиловский район, общество, республика башкортостан, красный луч
Надежные люди, Сибай, Абзелиловский район, Общество, Республика Башкортостан, Красный Луч
Жительницы башкирского села шьют для участников СВО футболки и толстовки
Жительницы села Стерлибашево в Башкирии шьют футболки и толстовки для бойцов спецоперации
УФА, 6 июн – РИА Новости. Жительницы села Стерлибашево в Башкирии шьют футболки и толстовки для участников спецоперации, сообщила руководитель швейной мастерской Эльвира Хамидуллина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"После небольшого перерыва наша волонтерская мастерская продолжает работу. С новыми силами, с оптимизмом швеи сели за машинки, принялись шить. Сейчас продолжаем кроить и шить футболки, толстовки. Параллельно клеим по ночам на изделия наклейки с нашей символикой", - написала руководитель цеха "Шьем для своих" в Стерлибашевском районе Эльвира Хамидуллина.
По ее словам, сельчане намерены также сшить постельное белье для детских больниц луганского города Красный Луч.
"Представители нашего объединения успели побывать с выставкой наших изделий на двух мероприятиях: Инвестиционный Сабантуй в Сибае, а также Сабантуй в Абзелиловском районе. Гости и организаторы мероприятий высоко оценили наши выставочные изделия! Но для нас главное, чтобы нашим ребятам в зоне СВО, для которых мы шьем, все нравилось", - сообщила Хамидуллина.
Башкирская студентка организовала сбор помощи бойцам в зону спецоперации