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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 06.06.2023
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08:18 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/pogoda-1876357327.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 06.06.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидают жителей Москвы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:18
2023-06-06T08:18
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидают жителей Москвы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист отметил, что погоду в столице будет формировать северо-восточная периферия антициклона. "Переменная облачность, без осадков. В Москве - плюс 19-21, в Подмосковье - от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. В течение дня показания барометров будут меняться мало.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидают жителей Москвы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Специалист отметил, что погоду в столице будет формировать северо-восточная периферия антициклона.
«
"Переменная облачность, без осадков. В Москве - плюс 19-21, в Подмосковье - от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. В течение дня показания барометров будут меняться мало.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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