https://ria.ru/20230606/podryv-1876552122.html

СМИ: ЦРУ знало о плане Киева по подрыву "Северных потоков" еще в 2022 году

СМИ: ЦРУ знало о плане Киева по подрыву "Северных потоков" еще в 2022 году - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: ЦРУ знало о плане Киева по подрыву "Северных потоков" еще в 2022 году

Европейская разведка поделилась с ЦРУ планом Киева по диверсии на "Северных потоках" еще в июне 2022 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утечку... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:20

2023-06-06T18:20

2023-06-06T22:39

киев

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

сша

сеймур херш

джо байден

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европейская разведка поделилась с ЦРУ планом Киева по диверсии на "Северных потоках" еще в июне 2022 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утечку документов.Сообщается, что подробности плана были собраны одной из европейских разведывательных служб. Эти донесения, предположительно, выложил на платформу Discord бывший американский военный Джек Тейшейра. Газета получила копию от одного из сетевых друзей Тейшейры.Отчет разведки был основан на информации, полученной от источника на Украине, пишет газета. По словам ряда неназванных чиновников в Вашингтоне, информацию источника не удалось немедленно подтвердить, но ЦРУ, в свою очередь, в том же месяце поделилось этим докладом с Германией и другими европейскими странами.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

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киев, в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2