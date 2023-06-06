https://ria.ru/20230606/podderzhka-1876550141.html
Путин поручил оказывать допподдержку аграриям новых регионов
Путин поручил оказывать допподдержку аграриям новых регионов - РИА Новости, 06.06.2023
Путин поручил оказывать допподдержку аграриям новых регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ принять дополнительные меры по поддержке аграриев Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:11
2023-06-06T18:11
2023-06-06T18:11
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ принять дополнительные меры по поддержке аграриев Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей для увеличения объемов производства сельхозпродукции, предусмотрев и компенсацию от ущерба в результате чрезвычайных ситуаций, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Принять дополнительные меры... по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях обеспечения увеличения объемов производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом особенностей ведения соответствующей деятельности в данных субъектах Российской Федерации, предусмотрев выплату компенсации таким товаропроизводителям для возмещения ущерба, причиненного в том числе в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе. Срок исполнения – 1 июля 2023 года. Совокупный объем господдержки АПК новых российских регионов в 2023 году запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей, сообщила на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ на прошлой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко.
https://ria.ru/20230524/fermer-1873882024.html
россия
луганская народная республика
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экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), донецкая народная республика, запорожская область
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Путин поручил оказывать допподдержку аграриям новых регионов
Путин поручил правительству оказать поддержку аграриям новых регионов, в том числе по ЧС