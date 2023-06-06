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После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте - РИА Новости, 06.06.2023
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14:18 06.06.2023 (обновлено: 15:05 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/plotina-1876475617.html
После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте
После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте - РИА Новости, 06.06.2023
После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте
Следственный комитет возбудил уголовное дело после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:18
2023-06-06T15:05
специальная военная операция на украине
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
россия
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило ведомство в Telegram-канале.Разбирательство будет проходить по статье "Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий".Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер ущерба, причиненного Херсонской области. Кроме того, специалисты дадут правовую оценку действиях всех причастных лиц.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.В трех округах Херсонской области — Новокаховском, Голопристанском и Алешкинском — началась эвакуация населения.
россия
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Вода в Новой Каховке прибывает. Видео главы правительства Херсонской области
Власти Херсонской области готовят плановую эвакуацию жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Россия, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Херсонская область
После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте

СК возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Разбирательство будет проходить по статье "Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий".
Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер ущерба, причиненного Херсонской области. Кроме того, специалисты дадут правовую оценку действиях всех причастных лиц.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
В трех округах Херсонской области — Новокаховском, Голопристанском и Алешкинском — началась эвакуация населения.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭСРоссияКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковХерсонская область
 
 
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