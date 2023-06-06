https://ria.ru/20230606/plotina-1876475617.html
После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте
После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте - РИА Новости, 06.06.2023
После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте
Следственный комитет возбудил уголовное дело после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:18
2023-06-06T14:18
2023-06-06T15:05
специальная военная операция на украине
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
россия
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382409_88:0:2870:1565_1920x0_80_0_0_58252a81a1fba23bad5c37408b0f60c2.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило ведомство в Telegram-канале.Разбирательство будет проходить по статье "Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий".Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер ущерба, причиненного Херсонской области. Кроме того, специалисты дадут правовую оценку действиях всех причастных лиц.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.В трех округах Херсонской области — Новокаховском, Голопристанском и Алешкинском — началась эвакуация населения.
россия
киев
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382409_495:0:2582:1565_1920x0_80_0_0_b37b5b0f57f38c5801dbd3ba7ce57448.jpg
Вода в Новой Каховке прибывает. Видео главы правительства Херсонской области
Власти Херсонской области готовят плановую эвакуацию жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
2023-06-06T14:18
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Россия, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Херсонская область
После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте
СК возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления