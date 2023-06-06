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США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2023
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19:20 06.06.2023 (обновлено: 19:58 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/plany-1876571945.html
США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ
США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2023
США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ
Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишет газета Washington Post со ссылкой на утечку документов. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:20
2023-06-06T19:58
в мире
сша
джо байден
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишет газета Washington Post со ссылкой на утечку документов.&quot;За три месяца до того, как диверсанты подорвали газопровод &quot;Северный поток&quot;, администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена узнала от близкого союзника, что украинские военные планировали скрытую атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы дайверов&quot;, — говорится в публикации.Издание утверждает, что одна из европейских разведслужб узнала подробности плана и передала их ЦРУ в июне прошлого года. Сообщения с этой информацией, предположительно, разместил в Discord бывший американский военный Джек Тейшейра.По данным газеты, европейская разведка дала понять, что все причастные к атаке отчитывались перед главкомом ВСУ Валерием Залужным, а президент Украины Владимир Зеленский не знал об операции. Это дало бы ему возможность правдоподобно отрицать причастность к атаке, которая могла вызвать возмущение западных стран.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент США Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как предполагал, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230605/botinok-1876297490.html
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сша
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в мире, сша, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, украина, киев, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, валерий залужный
В мире, США, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ

WP: ЦРУ узнало о плане Киева по подрыву "Северных потоков" за три месяца до диверсии

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишет газета Washington Post со ссылкой на утечку документов.
«

"За три месяца до того, как диверсанты подорвали газопровод "Северный поток", администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена узнала от близкого союзника, что украинские военные планировали скрытую атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы дайверов", — говорится в публикации.

Издание утверждает, что одна из европейских разведслужб узнала подробности плана и передала их ЦРУ в июне прошлого года. Сообщения с этой информацией, предположительно, разместил в Discord бывший американский военный Джек Тейшейра.
По данным газеты, европейская разведка дала понять, что все причастные к атаке отчитывались перед главкомом ВСУ Валерием Залужным, а президент Украины Владимир Зеленский не знал об операции. Это дало бы ему возможность правдоподобно отрицать причастность к атаке, которая могла вызвать возмущение западных стран.
Ботинок, найденный у места взрывов на Северных потоках
Репортер обнаружил у места взрывов на "Северных потоках" дайверский ботинок
5 июня, 19:05
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент США Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как предполагал, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
СМИ: диверсанты ушли с места ЧП на "Северных потоках" на подводном аппарате
21 апреля, 10:39
 
В миреСШАДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныВалерий Залужный
 
 
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