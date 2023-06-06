https://ria.ru/20230606/plany-1876571945.html

США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ

США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2023

США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ

Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишет газета Washington Post со ссылкой на утечку документов. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:20

2023-06-06T19:20

2023-06-06T19:58

в мире

сша

джо байден

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишет газета Washington Post со ссылкой на утечку документов."За три месяца до того, как диверсанты подорвали газопровод "Северный поток", администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена узнала от близкого союзника, что украинские военные планировали скрытую атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы дайверов", — говорится в публикации.Издание утверждает, что одна из европейских разведслужб узнала подробности плана и передала их ЦРУ в июне прошлого года. Сообщения с этой информацией, предположительно, разместил в Discord бывший американский военный Джек Тейшейра.По данным газеты, европейская разведка дала понять, что все причастные к атаке отчитывались перед главкомом ВСУ Валерием Залужным, а президент Украины Владимир Зеленский не знал об операции. Это дало бы ему возможность правдоподобно отрицать причастность к атаке, которая могла вызвать возмущение западных стран.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент США Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как предполагал, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230605/botinok-1876297490.html

https://ria.ru/20230421/diversanty-1866824109.html

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в мире, сша, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, украина, киев, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, валерий залужный