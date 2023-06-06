https://ria.ru/20230606/plany-1876571945.html
США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ
США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2023
США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ
Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишет газета Washington Post со ссылкой на утечку документов. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:20
2023-06-06T19:20
2023-06-06T19:58
в мире
сша
джо байден
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишет газета Washington Post со ссылкой на утечку документов."За три месяца до того, как диверсанты подорвали газопровод "Северный поток", администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена узнала от близкого союзника, что украинские военные планировали скрытую атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы дайверов", — говорится в публикации.Издание утверждает, что одна из европейских разведслужб узнала подробности плана и передала их ЦРУ в июне прошлого года. Сообщения с этой информацией, предположительно, разместил в Discord бывший американский военный Джек Тейшейра.По данным газеты, европейская разведка дала понять, что все причастные к атаке отчитывались перед главкомом ВСУ Валерием Залужным, а президент Украины Владимир Зеленский не знал об операции. Это дало бы ему возможность правдоподобно отрицать причастность к атаке, которая могла вызвать возмущение западных стран.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент США Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как предполагал, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230605/botinok-1876297490.html
https://ria.ru/20230421/diversanty-1866824109.html
сша
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, украина, киев, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, валерий залужный
В мире, США, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ
WP: ЦРУ узнало о плане Киева по подрыву "Северных потоков" за три месяца до диверсии