https://ria.ru/20230606/peregovory-1876604428.html

В МИД Венгрии призвали к мирным переговорам после разрушения Каховской ГЭС

В МИД Венгрии призвали к мирным переговорам после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В МИД Венгрии призвали к мирным переговорам после разрушения Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС доказывает необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T23:25

2023-06-06T23:25

2023-06-06T23:25

специальная военная операция на украине

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС доказывает необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте. "Произошедшее ясно доказывает необходимость немедленного прекращения огня и мирных переговоров. Жизнь можно спасти только миром. Если бы еще вчера было принято решение о прекращении огня и переговорах, сегодня утром этой трагедии не произошло бы", - написал Менцер в соцсети Facebook*.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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