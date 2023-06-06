https://ria.ru/20230606/peregovory-1876573152.html

Шольц намерен снова поговорить с Путиным

Шольц намерен снова поговорить с Путиным - РИА Новости, 06.06.2023

Шольц намерен снова поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет снова созвониться с президентом России Владимиром Путиным, передаёт во вторник новостной портал N-TV. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:29

2023-06-06T19:29

2023-06-06T19:29

специальная военная операция на украине

россия

германия

украина

олаф шольц

владимир путин

дмитрий песков

политика

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БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц хочет снова созвониться с президентом России Владимиром Путиным, передаёт во вторник новостной портал N-TV. "Из-за хода войны я не считал текущий момент подходящим (для разговора с Путиным - прим. ред.)", - цитирует портал слова Шольца из выдержки интервью с телеканалом RTL. По словам канцлера, он "давно уже не разговаривал" со своим российским коллегой, однако намерен это снова сделать. В последние несколько месяцев Шольц регулярно заявляет о желании поговорить с Путиным, однако до разговора дело так и не доходит. Последний раз лидеры стран общались по телефону в декабре. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что не знает о намерениях немецкого политика позвонить российскому лидеру, но разговаривать надо, и Путин открыт для диалога с целью защиты интересов РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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россия, германия, украина, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, политика