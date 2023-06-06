https://ria.ru/20230606/papa-1876359168.html

Порошенко пожалел папу римского

Порошенко пожалел папу римского - РИА Новости, 06.06.2023

Порошенко пожалел папу римского

, что Киев имеет лучших посредников по урегулированию конфликта, чем папа Римский Франциск, а именно солдат ВСУ. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:43

2023-06-06T08:43

2023-06-06T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

петр порошенко

вооруженные силы украины

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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera., что Киев имеет лучших посредников по урегулированию конфликта, чем папа Римский Франциск, а именно солдат ВСУ. "Мне жаль папу Римского, это фантастический человек, которого я уважаю, но у нас есть лучшие посредники, чем он", - сказал Порошенко. "Это солдаты вооруженных сил Украины. Они - наши лучшие посредники", - подчеркнул экс-президент.Порошенко также отметил значение подписанных им Минских соглашений, которые, по его словам, позволили Киеву "выиграть время". Благодаря этим договоренностям "теперь у нас есть оружие, деньги и союзники", указал он. Владимир Зеленский 13 мая побывал в Ватикане, где был принят папой Франциском. Вскоре после этого визита в интервью итальянским СМИ он сказал, что для урегулирования конфликта Киев не нуждается в посредничестве, в том числе Святого престола. Святой престол объявил 20 мая, что папа Франциск поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В понедельник, 5 июня Дзуппи прибыл в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан пояснил в этой связи, что главная цель визита - подробно выслушать мнение украинских властей "о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые способствуют ослаблению напряженности". Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". В начале мая госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что Россия и Украина были проинформированы об этой инициативе Ватикана.

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871672554.html

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), петр порошенко, вооруженные силы украины