https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876467445.html

В Кремле не стали комментировать отравление сидром в российских регионах

В Кремле не стали комментировать отравление сидром в российских регионах - РИА Новости, 06.06.2023

В Кремле не стали комментировать отравление сидром в российских регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отравления людей сидром в российских регионах. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:52

2023-06-06T13:52

2023-06-06T13:52

происшествия

россия

ульяновская область

самарская область

дмитрий песков

геннадий онищенко

анна попова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отравления людей сидром в российских регионах. "Это не является темой нашего конференц-колла", - сказал Песков журналистам. Что же касается теории бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, увидевшего признаки теракта в отравлении некачественным алкоголем, Песков посоветовал обратиться в ФСБ. В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876434994.html

россия

ульяновская область

самарская область

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Екатерина Зайцева

происшествия, россия, ульяновская область, самарская область, дмитрий песков, геннадий онищенко, анна попова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии