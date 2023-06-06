https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876397950.html
В Нижегородской области два человека умерли после отравления сидром
В Нижегородской области два человека умерли после отравления сидром - РИА Новости, 06.06.2023
В Нижегородской области два человека умерли после отравления сидром
Шесть человек отравились сидром в Нижегородской области, двое из них умерли, сообщает Роспотребнадзор региона в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:36
2023-06-06T10:36
2023-06-06T10:45
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
происшествия
россия
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Шесть человек отравились сидром в Нижегородской области, двое из них умерли, сообщает Роспотребнадзор региона в Telegram-канале."Всего на территории области зарегистрировано 6 случаев отправления указанным пивным напитком, из них 2 летальных", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ведомство "поступила информация о случаях отравления, связанных с употреблением пивного напитка "Мистер Сидр", изготовленного на территории Самарской области"."Начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин произошедшего. Принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота", - отмечается в сообщении.Управление призывает не употреблять пивной напиток "Мистер сидр" до выяснения всех обстоятельств.Ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в Нижегородской области "появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем, есть летальные исходы, медики борются за жизнь нескольких человек, несколько человек находятся в отделениях реанимации". По предварительным данным, причиной отравления стал этилен гликоль, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков. Региональный СУСК уточнил, что жители Богородска отравились купленным в магазине сидром, и сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876402057.html
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876276347.html
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нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, происшествия, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Россия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области два человека умерли после отравления сидром
Роспотребнадзор: в Нижегородской области два человека умерли после отравления сидром