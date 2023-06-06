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В Пензенской области двое подростков отравились спиртосодержащим напитком - РИА Новости, 06.06.2023
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09:41 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876372887.html
В Пензенской области двое подростков отравились спиртосодержащим напитком
В Пензенской области двое подростков отравились спиртосодержащим напитком - РИА Новости, 06.06.2023
В Пензенской области двое подростков отравились спиртосодержащим напитком
Три человека, включая двух подростков, госпитализированы в Пензенской области с отравлением спиртосодержащим напитком, возбуждено уголовное дело по факту... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:41
2023-06-06T09:41
ульяновская область
самарская область
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
происшествия
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Три человека, включая двух подростков, госпитализированы в Пензенской области с отравлением спиртосодержащим напитком, возбуждено уголовное дело по факту некачественного оказания услуг, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. "По данным следствия, 3 июня 2023 года в Бессоновском районе Пензенской области в ходе праздновании дня рождения 17-летняя жительница Пензы употребила спиртосодержащую продукцию, приобретенную в одной из сетевых торговых точек города Пензы. Впоследствии девушка была госпитализирована в больницу с признаками отравления. Также 2 июня 2023 года 18-летняя жительница Пензы и ее 17-летняя подруга жительница Пензы совместно употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную в торговой точке указанной выше сети города Пензы. Впоследствии девушки были госпитализированы в больницу с признаками отравления", - говорится в сообщении СУСК. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью человека". "Сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району города Пензы совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проведены осмотры мест происшествий, изъята тара из-под алкоголя, а также более 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки. Осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкоголя и всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы", - отмечается в сообщении. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадавшие оказались в больнице с отравлением после употребления сидра. В прокуратуре региона отметили РИА Новости, что ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению контролирующими органами законодательства при реализации спиртосодержащей продукции, а также взято на контроль расследование уголовного дела. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и семи жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876328791.html
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ульяновская область, самарская область, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, происшествия
Ульяновская область, Самарская область, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России, Происшествия
В Пензенской области двое подростков отравились спиртосодержащим напитком

В Пензенской области троих человек госпитализировали с отравлением алкоголем

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Три человека, включая двух подростков, госпитализированы в Пензенской области с отравлением спиртосодержащим напитком, возбуждено уголовное дело по факту некачественного оказания услуг, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
"По данным следствия, 3 июня 2023 года в Бессоновском районе Пензенской области в ходе праздновании дня рождения 17-летняя жительница Пензы употребила спиртосодержащую продукцию, приобретенную в одной из сетевых торговых точек города Пензы. Впоследствии девушка была госпитализирована в больницу с признаками отравления. Также 2 июня 2023 года 18-летняя жительница Пензы и ее 17-летняя подруга жительница Пензы совместно употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную в торговой точке указанной выше сети города Пензы. Впоследствии девушки были госпитализированы в больницу с признаками отравления", - говорится в сообщении СУСК.
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Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью человека".
"Сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району города Пензы совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проведены осмотры мест происшествий, изъята тара из-под алкоголя, а также более 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки. Осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкоголя и всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы", - отмечается в сообщении.
В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадавшие оказались в больнице с отравлением после употребления сидра.
В прокуратуре региона отметили РИА Новости, что ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению контролирующими органами законодательства при реализации спиртосодержащей продукции, а также взято на контроль расследование уголовного дела.
Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и семи жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
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Ульяновская областьСамарская областьПензенская областьСледственный комитет России (СК РФ)Массовое отравление сидром в РоссииПроисшествия
 
 
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