https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876360481.html

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18 - РИА Новости, 06.06.2023

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

В Ульяновской области от отравления суррогатным сидром скончались еще два человека, количество жертв выросло до 18, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:52

2023-06-06T08:52

2023-06-06T12:21

ульяновская область

массовое отравление сидром в россии

нижегородская область

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости. В Ульяновской области от отравления суррогатным сидром скончались еще два человека, количество жертв выросло до 18, сообщил региональный минздрав."С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу", — говорится в публикации.По информации и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеси Колотик-Каменевой, в медицинских учреждениях региона дополнительно развернули 88 коек.Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и средней тяжести, у некоторых наблюдается положительная динамика.В регион приехал токсиколог из Федерального медико-биологического агентства, проводятся консультации с ведущими федеральными центрами по видеосвязи.Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем жителей регионов Приволжского федерального округа. В Самарской области два человека погибли, семерых госпитализировали. Несколько летальных исходов зафиксировали в Нижегородской области. Кроме того, врачи борются за жизнь двух жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер сидр" производства ООО "Анди".СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876291027.html

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876276347.html

ульяновская область

нижегородская область

самарская область

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ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, нижегородская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), самарская область, следственный комитет россии (ск рф)