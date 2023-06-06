https://ria.ru/20230606/orden-1876505644.html
Путин наградил Додика Орденом Александра Невского
Путин наградил Додика Орденом Александра Невского - РИА Новости, 06.06.2023
Путин наградил Додика Орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской (БИГ) Милорада Додика, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:50
2023-06-06T15:50
2023-06-06T15:50
милорад додик
владимир путин
россия
республика сербская
босния
александр невский
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской (БИГ) Милорада Додика, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской наградить орденом Александра Невского Додика Милорада - президента Республики Сербской, Босния и Герцеговина", - говорится в документе.
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милорад додик, владимир путин, россия, республика сербская, босния, александр невский, общество
Милорад Додик, Владимир Путин, Россия, Республика Сербская, Босния, Александр Невский, Общество
Путин наградил Додика Орденом Александра Невского
Путин наградил президента Республики Сербской БиГ Додика Орденом Александра Невского