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Врачи Морозовской больницы удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо - РИА Новости, 06.06.2023
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14:05 06.06.2023 (обновлено: 14:30 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/operatsiya-1876472500.html
Врачи Морозовской больницы удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо
Врачи Морозовской больницы удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо - РИА Новости, 06.06.2023
Врачи Морозовской больницы удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо
Врачи Морозовской больницы в Москве удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:05
2023-06-06T14:30
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врачи Морозовской больницы в Москве удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения. &quot;Торакальные хирурги Морозовской детской городской клинической больницы выполнили уникальную эндоскопическую операцию. Они удалили из грудной клетки трехмесячного малыша бронхогенную кисту размером с куриное яйцо. Хирургическое вмешательство проводилось малоинвазивным доступом — через несколько маленьких проколов&quot;, — говорится в публикации.Операция длилась 1 час 20 минут. Восстановление ребенка прошло в короткие сроки. Сейчас малыш здоров и, по словам мамы, от малоинвазивных операционных проколов практически не осталось никаких следов.Доброкачественное образование выявили еще до рождения ребенка — на 20-й неделе беременности, во время пренатального скрининга.
https://ria.ru/20230525/kardiokhirurgi-1874114821.html
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москва, морозовская детская городская клиническая больница, россия
Хорошие новости, Москва, Морозовская детская городская клиническая больница, Россия
Врачи Морозовской больницы удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо

Врачи Морозовской больницы удалили трехмесячному ребенку кисту размером с куриное яйцо

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врачи Морозовской больницы в Москве удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«

"Торакальные хирурги Морозовской детской городской клинической больницы выполнили уникальную эндоскопическую операцию. Они удалили из грудной клетки трехмесячного малыша бронхогенную кисту размером с куриное яйцо. Хирургическое вмешательство проводилось малоинвазивным доступом — через несколько маленьких проколов", — говорится в публикации.

Операция длилась 1 час 20 минут. Восстановление ребенка прошло в короткие сроки. Сейчас малыш здоров и, по словам мамы, от малоинвазивных операционных проколов практически не осталось никаких следов.
Доброкачественное образование выявили еще до рождения ребенка — на 20-й неделе беременности, во время пренатального скрининга.
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