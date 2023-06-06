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Врачи Морозовской больницы удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо
Врачи Морозовской больницы удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо - РИА Новости, 06.06.2023
Врачи Морозовской больницы удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо
Врачи Морозовской больницы в Москве удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:05
2023-06-06T14:05
2023-06-06T14:30
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врачи Морозовской больницы в Москве удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения. "Торакальные хирурги Морозовской детской городской клинической больницы выполнили уникальную эндоскопическую операцию. Они удалили из грудной клетки трехмесячного малыша бронхогенную кисту размером с куриное яйцо. Хирургическое вмешательство проводилось малоинвазивным доступом — через несколько маленьких проколов", — говорится в публикации.Операция длилась 1 час 20 минут. Восстановление ребенка прошло в короткие сроки. Сейчас малыш здоров и, по словам мамы, от малоинвазивных операционных проколов практически не осталось никаких следов.Доброкачественное образование выявили еще до рождения ребенка — на 20-й неделе беременности, во время пренатального скрининга.
https://ria.ru/20230525/kardiokhirurgi-1874114821.html
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москва, морозовская детская городская клиническая больница, россия
Хорошие новости, Москва, Морозовская детская городская клиническая больница, Россия
Врачи Морозовской больницы удалили младенцу кисту размером с куриное яйцо
Врачи Морозовской больницы удалили трехмесячному ребенку кисту размером с куриное яйцо